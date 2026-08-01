Sheinbaum: Universidad Rosario Castellanos abierta a aspirantes que no entren a la UNAM tras polémica por examen

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este sábado que los jóvenes que no logren ingresar a la UNAM debido a la incertidumbre generada por las irregularidades en el proceso de admisión tendrán alternativas para continuar sus estudios, entre ellas la Universidad Nacional Rosario Castellanos y otras instituciones públicas de educación superior.

El pronunciamiento ocurre en medio de la crisis provocada por el primer examen de ingreso completamente en línea aplicado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego de que se detectaran anomalías en los resultados que derivaron en una revisión extraordinaria del proceso.

Sheinbaum: ningún joven debe quedarse sin estudiar

Durante su conferencia matutina del 28 de julio, la mandataria destacó que el Gobierno federal trabaja para ampliar la cobertura universitaria y afirmó que existen opciones para quienes buscan cursar una licenciatura.

En ese contexto, señaló que la Universidad Nacional Rosario Castellanos, junto con otras instituciones públicas, representa una alternativa para los aspirantes afectados por la incertidumbre del proceso de admisión de la UNAM. El objetivo, dijo, es que ningún estudiante se quede sin acceso a la educación superior mientras la máxima casa de estudios concluye la revisión de su examen de ingreso.

La UNAM aplicará un examen presencial de control

El viernes 31 de julio, la UNAM anunció que realizará un examen de control presencial a los aspirantes que obtuvieron un lugar en la licenciatura, con el fin de confirmar la autenticidad de los resultados y descartar posibles fraudes.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas explicó que la decisión responde a las recomendaciones de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso 2026, creada tras detectarse un incremento atípico en los puntajes más altos.

Mientras que en los últimos cinco años el promedio de aspirantes con 100 aciertos o más era de 3.5%, en esta convocatoria el porcentaje se elevó a 16.3%, lo que encendió las alertas sobre posibles irregularidades.

Aunque una de las principales hipótesis fue el uso de inteligencia artificial (IA) durante la evaluación, la comisión aclaró que no encontró pruebas concluyentes para atribuir el fenómeno exclusivamente a esa tecnología.

"Ofrezco una disculpa a las aspirantes y a los aspirantes que habiendo sido aceptados limpiamente serán convocados a presentar el examen de control, pero es necesario para dar certeza y garantizar la equidad en el acceso", expresó Lomelí.

La convocatoria también incluirá a aspirantes que pudieron haber quedado fuera debido a las irregularidades detectadas.

¿Qué irregularidades detectó la UNAM?

El examen de admisión 2026 fue el primero que la UNAM realizó completamente en línea.

La evaluación se desarrolló con cámara y micrófono encendidos, además de herramientas de inteligencia artificial para supervisar el comportamiento de los aspirantes. Sin embargo, la comisión investigadora detectó diversos incidentes, entre ellos:

Suplantación de identidad.

Uso de teléfonos celulares durante la prueba.

Presencia de terceras personas auxiliando a algunos aspirantes.

Especialistas en ciberseguridad también señalaron que la plataforma pudo ser vulnerable a interrupciones deliberadas de la conexión para evadir algunos controles automatizados.

Cambios en la Secretaría General de la UNAM

En medio de la polémica, el rector Leonardo Lomelí designó a Javier de la Fuente Hernández como nuevo secretario general de la UNAM, en sustitución de Patricia Dávila, quien presentó su renuncia.

De la Fuente es cirujano dentista, maestro en Ciencias por la University of London y doctor en Equidad e Innovación en Educación por la Universidad de Oviedo. Acumula más de 46 años de trayectoria académica dentro de la UNAM y ha ocupado cargos como director de la Facultad de Odontología, secretario de Desarrollo Institucional y secretario de Atención a la Comunidad Universitaria.

El relevo ocurre mientras la universidad enfrenta uno de los procesos de admisión más controvertidos de los últimos años, con miles de aspirantes a la espera de conocer si deberán presentar el examen presencial de control para confirmar su ingreso.