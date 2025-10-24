Aeroméxico pide a tribunal de EU bloquear orden de Trump que busca disolver alianza con Delta

Aeroméxico solicitó el viernes a la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito que suspenda una orden de la administración Trump que la obliga a disolver una alianza con Delta Air Lines antes del 1 de enero, por la cual pueden coordinar decisiones sobre programación, precios y capacidad para los vuelos entre Estados Unidos y México.

Aeroméxico afirmó que enfrentaría costos sustanciales para disolver la asociación, los cuales no podría recuperar incluso si un tribunal ratificara posteriormente el acuerdo.

En septiembre, el Departamento de Transporte de Estados Unidos ordenó la disolución de la empresa conjunta, que ya tenía casi nueve años de existencia, como parte de una serie de medidas dirigidas a la aviación mexicana, alegando problemas de libre competencia.