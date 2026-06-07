Aerolíneas recortan previsiones de beneficios para 2026 por impacto precio del combustible tras guerra con Irán

El sector aéreo mundial redujo casi a la mitad el domingo sus previsiones de beneficios para 2026, alegando que el conflicto en Oriente Medio ha disparado los costes del combustible, ha interrumpido corredores aéreos clave y ha puesto de manifiesto la fragilidad de un sector que opera con márgenes muy ajustados.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que representa a más de 370 aerolíneas y supone alrededor del 85 % del tráfico aéreo mundial, afirmó en su informe anual que ahora espera que el sector registre un beneficio neto combinado de 23,000 millones de dólares en 2026, muy por debajo de la previsión anterior de unos 41,000 millones de dólares y por debajo de los 45,000 millones de dólares previstos para 2025.

Esta revisión a la baja pone de relieve la exposición de las aerolíneas a las crisis geopolíticas y a la volatilidad de los precios del combustible, a pesar de que la demanda de pasajeros se mantiene resistente, los aviones vuelan con mayor ocupación y se prevé que los ingresos aumenten hasta superar los 1.1 billones de dólares.

"Hay dos factores principales: uno es el aumento significativo de los precios del combustible para aviones, que ha subido mucho más de lo que creo que nadie habría esperado, y luego la perturbación que sufren las aerolíneas de la región del Golfo, por lo que esa combinación nos ha llevado a rebajar la previsión", declaró a Reuters el director general de la IATA, Willie Walsh, en la reunión anual del grupo en Río de Janeiro.

Walsh afirmó que espera que algunas aerolíneas más pequeñas quiebren o sean absorbidas por compañías más grandes este año y el próximo, a medida que el aumento de los costes del combustible se haga notar. La aerolínea de bajo coste estadounidense Spirit Airlines cerró el mes pasado, convirtiéndose en la primera víctima de la guerra con Irán.

También se espera que las aerolíneas eliminen rutas no rentables para proteger sus márgenes, mientras que es poco probable que las tarifas —que se han disparado desde el inicio de la guerra con Irán— bajen pronto, señaló Walsh.