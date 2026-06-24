Acelera caída de reservas colombianas de gas natural

Pese a que la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, aseguró que “Colombia mantiene estables sus reservas de petróleo y gas”, los resultados de 2025 muestran que las reservas probadas de petróleo disminuyeron 1%, mientras que las de gas natural registraron una caída de 17%, la mayor reducción observada en los últimos años.

En otras palabras, Colombia tiene reservas probadas de petróleo para 7.4 años y de gas para 5.9 años, lo que significa que alcanzarían hasta finales de 2033 y mediados de 2032, respectivamente.

El reporte, con corte al 31 de diciembre de 2025, evidencia que las reservas probadas de petróleo alcanzaron 2,020 millones de barriles, mientras que las de gas natural se ubicaron en 1,717 gigapies cúbicos.

Los analistas no tuvieron el mismo entusiasmo que mostró la ANH y cuestionaron la forma en que se presentaron las cifras.

“El titular del boletín de la ANH no refleja adecuadamente la realidad de las reservas de hidrocarburos del país. Mientras las reservas probadas de petróleo disminuyeron apenas 1%, las de gas natural registraron una caída de 17%, la mayor reducción observada”, dijo Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes y consultor en temas mineroenergéticos.

La ANH informó que en 2025 se incorporaron 257 millones de barriles a las reservas probadas de petróleo del país. Esto significa que por cada 100 barriles producidos se repusieron 94, una cifra que, según la entidad, refleja la capacidad de la industria para sostener la producción mediante una gestión eficiente de los campos existentes.

Mauricio Téllez, consultor en temas mineroenergéticos, señaló que las reservas de petróleo pasaron de 2,035 millones de barriles en 2024 a 2,020 millones en 2025.

“Las cifras son las cifras, pero la ANH dice que ‘Colombia mantiene estables sus reservas de petróleo y gas y fortalece su seguridad energética’. Esconden la comparación con 2024 y destacan la relación reservas/producción, que se ve mejor porque simplemente la producción ha caído. En petróleo ni siquiera logramos reponer todo lo que produjimos. Y en gas la situación es tan grave en reservas probadas que tienen que hablar de recursos contingentes”, afirmó.

Julio César Vera, presidente de la Fundación XUA Energy, explicó que las reservas probadas de crudo se mantuvieron relativamente estables, con una ligera caída de 0.7% y una disminución en el factor de reposición de reservas. Agregó que el horizonte de autosuficiencia pasó de 7.2 a 7.4 años debido a la caída de la producción nacional, que descendió 3.39% entre 2024 y 2025, al pasar de 772,670 a 746,500 barriles diarios.

Frente al gas, señaló que la caída de las reservas fue significativa, al registrar una reducción de 16.81%, equivalente a 347 gigapies cúbicos durante el año. Agregó que, aunque el nivel de recursos contingentes sigue siendo importante, con más de 10 terapies cúbicos, estos también disminuyeron más de 5% frente al año anterior.

Naturgas se pronunció frente a la presentación de los resultados de la Agencia Nacional de Hidrocarburos sobre las reservas de gas en 2025.

“En los últimos cinco años se ha observado una caída de las reservas probadas de 46% que debe asumirse como un urgente llamado a la acción. Colombia tiene gas natural atrapado en tierra firme y costa afuera, y dispone del conocimiento técnico para desarrollarlos. Necesitamos acelerar la ejecución de los proyectos para que esos recursos se conviertan en energía disponible para los colombianos”, afirmó Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas.