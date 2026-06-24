Ley Seca en CDMX: Supervisan consumo de alcohol en zonas donde aficionados ven el partido México vs. República Checa

Ante la implementación temporal de la Ley Seca en algunas zonas céntricas de la Ciudad de México, autoridades capitalinas realizan las labores de supervisión en los distintos puntos de la vía pública en dónde aficionados del Mundial 2026 y turistas se han reunido para ver el partido de futbol entre la Selección Mexicana y República Checa.

La Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México destacó que se realizan recorridos y revisiones con el objetivo de inhibir la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

El titular de la Secretaría de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, detalló que en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, se están realizando visitas a diversos establecimientos mercantiles para supervisar que cumplan con el decreto publicado el martes que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas para llevar.

La Ley Seca implementada en zonas del Centro Histórico capitalino y colonias aledañas de la alcaldía Cuauhtémoc está vigente partir de las 3:00 pm de este miércoles 24 de junio y hasta las 7:00 am de mañana jueves 25 de junio.

Durante dicho periodo está suspendida la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en el perímetro “A” del Centro Histórico capitalino y las colonias:

Centro

Tabacalera

Juárez

San Rafael

Cuauhtémoc

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) local informó que la restricción temporal busca que las celebraciones deportivas se desarrollen de manera ordenada y bajo condiciones de seguridad para asistentes y habitantes de la zona.

Las autoridades capitalinas argumentaron que la suspensión de la venta de alcohol responde a la necesidad de adoptar medidas preventivas que contribuyan a preservar el orden público, facilitar la movilidad peatonal y vehicular, así como evitar conductas que pudieran alterar la convivencia durante las actividades vinculadas con la justa mundialista.