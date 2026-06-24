Sudáfrica logra pasar a 16avos del Mundial como segunda del Grupo A al vencer 1-0 a Corea del Sur

Sudáfrica dio el golpe en el Mundial de Norteamérica 2026 este miércoles al vencer 1-0 a Corea del Sur y avanzar a los dieciseisavos de final en el segundo puesto del Grupo A, por detrás del coanfitrión México, líder invicto de la llave.

En una de las grandes sorpresas del torneo, los Bafana Bafana, en su cuarta participación mundialista, lograron la hazaña con un gol de Thapelo Maseko a los 63 minutos, en el partido de la tercera y última jornada del Grupo A disputado en el estadio BBVA en Monterrey (noreste de México).

Sudáfrica, que por primera vez supera la fase de grupos, se medirá en los dieciseisavos de final con el coanfitrión Canadá, segundo del Grupo B, el domingo en Los Ángeles.