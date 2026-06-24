Comienzan tareas de rescate tras fuertes sismos que derrumbaron casas y edificios en Venezuela

Dos fuertes ⁠sismos sacudieron el miércoles el oeste de la capital de Venezuela, provocando el derrumbe de edificios en Caracas, dejando personas atrapadas bajo los escombros, y llevaron a científicos a estimar que se producirían "numerosas víctimas y daños extensos" en el país.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), un terremoto de magnitud 7,2 sacudió la zona situada a ⁠unos 160 km al oeste de Caracas, y menos de ⁠un minuto después se produjo otro de magnitud 7.5.

"Es probable que haya un elevado número de víctimas y daños extensos, y es probable que el desastre sea de gran alcance", afirmó el USGS, con una estimación inicial del número de fallecidos que podría situarse entre 10,000 y 100,000.

Las autoridades no entregaron inmediatamente un reporte de heridos o fallecidos, pero funcionarios locales y testigos informaron de edificios derrumbados, operaciones de rescate y un número creciente de heridos.

"Se nos han venido unos edificios, casas y viviendas se han desplomado, estamos atendiéndolos con todos los organismos de seguridad y asistencia, de protección civil", dijo el ministro del Interior, Diosdado Cabello, en la televisión estatal.

Cabello dijo que estaban recabando información y atendiendo la emergencia.

Imágenes de video mostraban a equipos de emergencia trepando por las ruinas de un edificio derrumbado en la capital al caer la noche, mientras familiares angustiados buscaban ayuda para sus seres queridos que se creía que estaban atrapados.

En Chacao, un municipio al este de Caracas, el alcalde Gustavo Duque declaró a la cadena Globovisión que se habían derrumbado dos edificios, que había 16 heridos y que se habían producido víctimas mortales, aunque no facilitó la cifra exacta de fallecidos.

Muchos venezolanos se encontraban en sus casas cuando ocurrió el terremoto, celebrando un feriado por una victoria militar de 1821, que aseguró la independencia del país de España.

"En cuanto empezó a temblar, empezamos a oír gritos", explicó Astrid Ramírez, una publicista de 41 años del oeste de Caracas. "Todo el mundo bajaba corriendo las escaleras".

Venezuela se encuentra en una región tectónica sísmicamente activa donde la placa del Caribe choca con la placa sudamericana.

Enorme estruendo

Los residentes de la capital, que ya se vio sacudida por un mortal sismo de magnitud 6.3 en 1967, se apresuraron a evacuar mientras los edificios se sacudían.

"Se oyó un estruendo muy fuerte. Se cayeron cosas en casa, como las jarras que había dentro de la nevera. Nunca había vivido nada parecido", dijo Coro Martínez, de 56 años, que vive en el este de Caracas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó de que el sismo tuvo una magnitud de 7,1 y que su epicentro estuvo en Montalbán, cerca de la ciudad de Valencia, ⁠con una profundidad de 13 kilómetros.

Los residentes de Caracas se apresuraron a evacuar los edificios mientras ⁠el sismo los sacudía.

"Este temblor fue horrible, hasta peor que el ⁠de 1967 (cuando ocurrió un terremoto en Caracas). El edificio se movía. La policía me ayudó a bajar porque no podía", dijo María Romero, un pensionada de 80 años que vive ⁠en el sur de Caracas.

Según videos de testigos de Reuters, había camiones de bomberos en las calles de Caracas y las fachadas de algunos edificios habían sufrido daños importantes.

En el Hospital de Clínicas de Caracas se pidió al personal que redoblara sus esfuerzos en el turno de noche para ayudar a atender a los heridos, dijo un trabajador.

Un video grabado en el lugar mostraba un pasillo a oscuras con paneles del techo colgando de cables y trozos de yeso esparcidos por el suelo.

Otros videos difundidos en las redes sociales parecían mostrar daños importantes en el principal aeropuerto de Venezuela, mientras que los residentes informaban de edificios derrumbados en La Guaira, una ciudad costera cercana a Caracas. Reuters no pudo verificar de inmediato las imágenes del aeropuerto y de La Guaira.

Muchos residentes de Caracas se quedaron sin electricidad o sin servicio ⁠de Internet inmediatamente después del sismo.

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso para Puerto Rico y las Islas Vírgenes tras el terremoto.

Las islas situadas frente a la costa de Venezuela —Aruba, Curazao y Bonaire— también podrían verse afectadas por olas peligrosas, agregó la agencia estadounidense.

rrg