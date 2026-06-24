Fans mexicanos: “que la Selección juegue bonito y dé resultados”

Uno de los temas más populares sobre Selección Mexicana de Futbol es el dilema entre jugar bonito o dar resultado como sea. El entrenador Javier Aguirre ha comentado que sería bueno jugar bonito, pero eso, a veces no es lo que se necesita para conseguir los objetivos e incluso, que es más importante el compañerismo en el equipo, pues les hace aceptar si suman o no minutos en cancha.

En un sondeo a fans mexicanos dentro del estadio CDMX, respondieron sobre esta disyuntiva. Todos, sin excepción, comentaron que la Selección puede aportar ambos elementos y además, generar conexión con ellos.

“Aunque el rey sea el ‘juega bonito’ aquí lo importante son los resultados,” contestó Arturo Elías Ayub, empresario y ex directivo del futbol mexicano.

“Que juegue bonito y que dé un buen resultado, ambos se pueden”, comenta un padre y su hija.

“Los dos, y que juegue increíble, mientras ganemos, el juego bonito puede pasar a tercer término”, comenta una pareja del Estado de México.

“El futbol es engañoso y mientras le guste a su gente, eso está bien. Que se defiendan”, dijo un fan que ha visitado cuatro mundiales: Brasil, Rusia, Qatar y México.

Algunos de los aficionados también hablaron sobre su ilusión del jugador más goleador en este Mundial. Raúl Jiménez y Julián Quiñones fueron los más mencionados. El colombiano naturalizado mexicano está en la mente de las personas, quienes recuerdan que anotó el primer gol del Mundial y del Tricolor ante Sudáfrica.

Pilo Fabio, representante de Quiñones, llegó al estadio con su familia, todos portando el dorsal del delantero goleador de la liga árabe.

“Una alegría para todos. El primer gol fue un sueño para la familia. En el futuro va a quedar como referente, para la historia”, dijo a El Economista.

Justo, horas más tarde, Quiñones marcó el segundo gol del partido ante República Checa, colgando en ese momento el 2-0 en el marcador.