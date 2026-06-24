Trump plantea dudas por participación de Estados Unidos en mortal bombardeo a escuela iraní

El presidente Donald Trump planteó dudas el miércoles del papel de Estados Unidos en un ataque con misil a una escuela iraní que dejó más de un centenar de víctimas, porque "los misiles volaban por todas partes".

El ataque asesinó a 73 niños, 47 niñas, 26 profesores, siete padres, un conductor de bus escolar y otro adulto en la ciudad sureña de Minab el 28 de febrero, el primer día de la guerra en Medio Oriente, de acuerdo con el medio estatal iraní.

"Es horrible lo que ocurrió, pero los misiles volaban por todas partes, y alguien dijo que era un misil nuestro, bueno, quizá no era un misil nuestro. Pero no he visto nada que me haga creer que sí lo era", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.

Luego le pidió al secretario de Defensa, Pet Hegseth, quien estaba en la Oficina Oval, que lo respaldara.

"Bueno, señor presidente, nos hemos tomado muy en serio la investigación, y cuando sea el momento apropiado, sin importar el resultado, ese será el momento de divulgarlo", dijo Hegseth.

Estados Unidos ha evadido asumir responsabilidad por la tragedia. En un primer momento, Trump acusó a Irán de haber atacado la escuela porque "no tienen puntería ni nada" con sus armas.

"No sé si en algún momento se resolverá el asunto respecto a la responsabilidad", agregó el presidente el miércoles.

En mayo, el almirante Brad Cooper, jefe del mando militar responsable de las operaciones en Oriente Medio (Centcom), dijo al Congreso que el ejército dará a conocer los resultados de cualquier investigación.

Previamente, el New York Times informó que la escuela había sido golpeada por un misil de crucero estadounidense Tomahawk, un arma que no hace parte del arsenal iraní. CNN también informó que Estados Unidos era responsable del ataque.

AFP pudo establecer que la escuela se encontraba entre dos sitios controlados por los Guardianes de la Revolución, la guardia revolucionaria de Irán. Pero no pudo acceder al lugar para verificar de manera independiente las circunstancias del ataque.

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