Argentina va por ajuste a contratos colectivos

El gobierno argentino avanza en su plan para modificar los convenios colectivos de trabajo. La Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, comenzó a enviar notificaciones tanto a empresas como sindicatos para rediscutir más de 800 marcos regulatorios.

El objetivo de la convocatoria es adecuar los marcos regulatorios a la reforma laboral en sectores estratégicos y promover una actualización de las relaciones laborales en distintas actividades económicas.

La decisión del oficialismo responde a lo establecido a la Ley de Modernización Laboral, que puso fin a la ultraactividad. Este principio jurídico permitía que los convenios mantuvieran su vigencia de forma automática si no se firmaba uno nuevo.

Con el cambio normativo, la cartera laboral busca promover una actualización rápida de las relaciones laborales en diversas actividades.

Aunque no hay plazos confirmados, la primera tanda de revisiones abarca a los sindicatos con mayor peso específico. Se trata de organizaciones con gran capacidad de movilización y relevancia en la actividad económica nacional.

En el listado inicial sobresalen gremios de alto perfil como Aceiteros, Bancarios, Camioneros y el sector de la Construcción. También se incluyeron Alimentación, Sanidad, Gastronómicos y el área Aeronáutica. La medida alcanza tanto a los pilotos como al personal privado, marcando una revisión integral del sector transporte.

La citación oficial también llega a actividades ligadas a la logística y la energía. Concretamente, están bajo revisión convenios de Estaciones de Servicio, Ferroviarios, Petroleros, Marítimos, Portuarios y la industria del Neumático.

Además, la nómina se extiende hacia sectores clave de la producción y los servicios generales. Incluye a la Industria Lechera, Textiles, Químicos, Plásticos y Seguridad Privada. También deberán renegociar Entidades Deportivas y Futbolistas Agremiados, junto con los Trabajadores de Prensa y la televisión abierta y por cable.