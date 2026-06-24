Selección Mexicana brilla con primera ronda perfecta e histórica en el Mundial 2026

La Selección Mexicana consumó una primera ronda perfecta e histórica en Copas del Mundo tras golear 3-0 a República Checa, también conocida como Chequia, con anotaciones de Mateo Chávez (55’), Julián Quiñones (61’) y Álvaro Fidalgo (90+4’).

Este fue el último partido del Tri en la fase de grupos del Mundial 2026, disputado ante casa llena (80,824 asistentes) en el Estadio Ciudad de México, que volvió a pintarse de verde como en la inauguración.

Con este resultado, México consiguió, por primera vez en sus 18 participaciones en la Copa del Mundo de la FIFA, una fase de grupos de tres puntos. A Sudáfrica le ganó 2-0 y a Corea del Sur 1-0 (en el Estadio Guadalajara).

Además, esta fue la segunda vez que selló una fase de grupos sin recibir un solo gol. La única vez que registró una defensa impenetrable fue también en casa, en 1970, cuando enfrentó a Unión Soviética, El Salvador y Bélgica, aunque en esa ocasión logró dos triunfos y un empate.

Chequia llegó a la Ciudad de México con urgencia de ganar, pues ese era el único resultado que le permitía seguir en la pelea por un boleto a dieciseisavos de final.

Pero México se encargó de confirmar su eliminación en 45 minutos, ya que se habían ido 0-0 hasta el medio tiempo. Fue en la parte complementaria cuando el cerrojo se destapó, primero, con un contragolpe en el que Luis Romo dejó sólo en espacio abierto a Mateo Chávez.

El defensa de 22 años, que está participando en su primera Copa del Mundo, definió como un experimentado delantero ante el achique de Matej Kovar. La grada explotó con un baño grupal de cerveza.

Seis minutos después Julián Quiñones puso el 2-0 definitivo mediante otro contragolpe que tomó a la defensa checa descompuesta.

Esta vez el generador fue Gilberto Mora, la joya de 17 años de la Selección Mexicana. Abrió el espacio con un pase filtrado a Jorge Sánchez, quien remató ante Kovar. El portero atajó pero el rebote fue empujado por Quiñones a centímetros de la línea de gol.

El gol que consumó la goleada fue de Álvaro Fidalgo en tiempo de compensación, de manera similar al segundo. Santiago Giménez disparó y Kovar lo bloqueó, pero el rebote le cayó a Roberto ‘Piojo’ Alvarado y éste asistió al mediocampista nacido en España para el 3-0 y la fiesta total en el Estadio Ciudad de México.

Sin embargo, la figura del partido fue Guillermo Ochoa. El experimentado portero ingresó al minuto 78, cuando el marcador iba 2-0, y la afición lo recibió con un océano de aplausos.

Ochoa no tuvo que intervenir en ningún disparo de real peligro, pero cada vez que tocaba la pelota para despejar causaba miles de gritos desde todos los rincones de la tribuna.

Al momento del silbatazo final, se arrodilló a la altura del punto penal y empezó a llorar. Esta fue su sexta y última participación en una Copa del Mundo, un legado que comenzó en Alemania 2006.

Complicado inicio de partido

La carta de presentación del equipo mexicano fue la primera titularidad de Gilberto Mora, Guillermo ‘Memote’ Martínez y Luis Romo.

‘Morita’ demostró que no se achica en un escenario grande, dribló, buscó espacios y compañía para llegar a las redes e intentar marcar su primer gol en este Mundial. Por su parte, ‘Memote’ puso a prueba sus 1.91 metros de estatura ante la presencia del juego aéreo checo.

Mientras Luis Romo, autor del único gol del partido contra Corea del Sur, no pudo encontrar la chispa que le encaminara hacia otra anotación, pero puso el pase para que Mateo Chávez, nombrado Jugador Superior del Partido, abriera el marcador ante Chequia.

En la primera parte del encuentro no faltaron llegadas a la portería checa, pero sí decisión para remates. La amenaza de los eslavos fue su mediocampista Denis Kuysit, que dio el primer sust, cuando Israel Reyes no llegó a marcar. Y en otras oportunidades lograba desequilibrar a la defensa mexicana.

Otro susto para el Tri fue cuando el árbitro, Yael Falcón, dudó en si marcarle un penalti a ‘Memote’, pero esto no ocurrió.

En varias escenas del partido, se veían checos derribados, lastimados, pero eso no provocó ninguna tarjeta amarilla para México.

Julián Quiñones tuvo la oportunidad de anotar el primer gol en el capítulo inicial, pero se quedó en un aviso que convirtió en realidad hasta el minuto 61.

Raúl ‘Tala’ Rangel, que arrancó como titular por decisión de Javier Aguirre, no tuvo sobresaltos en la portería, o al menos estuvo a la altura antes de cederle el control a Guillermo Ochoa, el “rey de la noche” —acompañado así con la canción ‘El Rey’ de Vicente Fernández al término del juego—, siendo el de los seis Mundiales en su trayectoria.

México deberá esperar hasta el cierre de la fase de grupos, este sábado 27 de junio, para conocer a su rival en dieciseisavos de final. Lo que sí sabe es que ese partido se jugará en el Estadio Ciudad de México.