Sheinbaum celebra su cumpleaños entre felicitaciones políticas y reconocimiento internacional

Este miércoles 24 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró su cumpleaños número 64. Desde las primeras horas del día, la mandataria recibió múltiples muestras de afecto tanto de la prensa como de la esfera política nacional e internacional.

Durante su conferencia matutina, los reporteros recibieron a la jefa del Ejecutivo cantándole las tradicionales "Las Mañanitas". Más tarde, a través de su cuenta oficial de Facebook, Sheinbaum agradeció las muestras de cariño y compartió que pasó este día especial en compañía de su esposo Jesús, disfrutando de un rico pozole rojo, el cual describió como su platillo favorito.

La presidenta detalló en "la mañanera" que debido a las celebraciones por el partido de México contra República Checa, el festejo de hoy sería íntimo con su pareja, adelantando que será hasta el próximo domingo cuando se reúna a comer con el resto de su familia.

A través de las redes sociales, una gran cantidad de gobernadores, secretarios de Estado, legisladores y simpatizantes se han volcaron para felicitar a la mandataria. Los mensajes destacaron de manera general su trayectoria académica, su éxito en la conducción del proyecto de nación y su papel histórico como la primera mujer en encabezar la presidencia del país.

Entre las muestras de afecto institucionales destacó la de la Secretaría de las Mujeres, que a través de un video reconoció el hito histórico de su gestión, señalando que con su liderazgo millones de mujeres y niñas ven reflejada la posibilidad de ocupar los espacios de decisión más altos del país. Asimismo, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, envió un cálido mensaje desde la Mesa de Paz para felicitar a la "querida presidenta".

El festejo también trascendió fronteras con la felicitación de la Embajada de México en Colombia, que reiteró su reconocimiento al compromiso de la doctora Sheinbaum con el pueblo mexicano y la comunidad en el exterior.

A este reconocimiento internacional se sumó el embajador Ronald Johnson, quien expresó haber visto de primera mano el compromiso de la mandataria por servir al pueblo de México y fortalecer la cooperación bilateral, manifestando su interés de continuar el trabajo conjunto en beneficio de ambas naciones y deseándole bendiciones para el año venidero.