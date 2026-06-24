Roberto Lazzeri presenta copia de cartas credenciales como embajador de México

Marcando el inicio de su gestión, Roberto Lazzeri presentó copia de sus cartas credenciales, que lo acreditan como embajador de México en Estados Unidos, ante la jefa de protocolo Monica Crowley en el Departamento de Estado.

El nuevo embajador llega con una agenda estratégica enfocada en fortalecer la cooperación bilateral y generar beneficios mutuos para ambos países.

"Desde la embajada de México en Estados Unidos, trabajaremos para generar avances y beneficios compartidos concretos: que el T-MEC siga siendo el motor de América del Norte, que nuestra comunidad esté protegida, y que la prosperidad compartida se defienda y se amplíe", escribió en su cuenta de X.

La embajada de México en Estados Unidos anunció el martes que Roberto Lazzeri Montaño había arribado a Washington D.C. para asumir la titularidad.

"Llega con una agenda clara: proteger a nuestra comunidad, impulsar la prosperidad compartida de América del Norte y construir acuerdos que sirvan a ambos países", agregó la representación mexicana.