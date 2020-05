La Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa (PTU) se tendrán que cubrir al 100%, a pesar de la contingencia sanitaria que se vive en el país, pues se trata de un derecho laboral que corresponde a las actividades que realizó la compañía en 2019; por lo que "sí o sí, las empresas deben cubrir el pago y tienen hasta el último día de mayo para hacerlo".

Así lo dio a conocer Ricardo Martínez, socio de la firma D&M, en la conferencia "Covid-19: Efectos laborales y de seguridad social en la fase 3", en donde detalló que la recomendación es que las empresas negocien con los trabajadores, en caso de no contar con el capital para el pago, convenios para cubrir esta prestación.

"Se trata de ponerse de acuerdo si se paga en una fecha posterior, nada impide que la empresa y los trabajadores puedan ponerse de acuerdo para después; hay casos de empresas que acordaron hacerlo en diciembre; pero también tenemos casos que lo harán en parcialidades. Lo importante es tomar acuerdo con los trabajadores y ponerlo por escrito", indicó.

Efectos ante el Covid

En la conferencia realizada por la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh), Rojas Martínez detalló que para las actividades no esenciales, quienes están sin operaciones el 30 de mayo del 2020, no están obligados a pagar salario a partir del primero del mayo; pues destacó que "el gobierno se basó en la fracción primera del art 427 y 429 de la Ley Federal del Trabajo que dice que se debe pagar hasta un mes de salario por indemnización. Si no hay trabajo no hay salario, por eso se le llama indemnización; entonces muchos patrones del país no pueden pagar un salario, el gobierno no puede obligar a pagar ya que habrá quienes no puedes hacerlo".

Expuso que no hay obligación de pagar aportaciones al Infonavit del 5%, al no haber trabajo ni salario; además "los trabajadores pueden solicitar la prórroga de su crédito al Infonavit y también pedir a su Afore la ayuda de su cuenta individual. A partir del primero de mayo no hay norma jurídica que obligue a pagar Infonavit, si no hay generación de salario, no hay generación de pago de Infonavit. No generar a que el trabajador se quede sin un peso por pagar Infonavit. Habrá 3 meses de prórroga sin intereses para ayudar al trabajador".