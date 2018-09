En una decisión 3-0, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos en San Francisco revirtió la negativa de un juez de un tribunal inferior a la moción de Uber para obligar al arbitraje en tres demandas.

También anuló la acción colectiva en una de las demandas judiciales de miles de conductores de California que habían conducido para la compañía de viajes en taxi con sede en San Francisco desde agosto de 2009.

Los conductores se habían quejado de que Uber los había clasificado erróneamente como contratistas independientes para evitar tener que reembolsarles la gasolina, el mantenimiento del vehículo y otros gastos.

Algunos conductores también acusaron a Uber de equivocarse al negarles que se quedaran con todas las propinas de los pasajeros.

La acción colectiva anulada incluía ambos tipos de reclamaciones.

Las acciones colectivas permiten a las personas demandar como grupo para, potencialmente, obtener mayores recuperaciones, que si se las obliga a demandar individualmente, lo que podría resultar prohibitivamente costoso.

La defensa de Uber recibió un impulso luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso Epic Systems Corp contra Lewis, dictaminó este mayo, con una votación de 5-4, que las empresas podrían obligar a los trabajadores a renunciar a su derecho a acciones colectivas y en su lugar buscar el arbitraje para varias disputas laborales.

En la decisión de este martes, el juez de circuito Richard Clifton dijo que el arbitraje era necesario a la luz del fallo a favor de Epic Systems Corp, así como por un fallo del Noveno Circuito de 2016 en otro caso contra Uber.

Shannon Liss-Riordan, abogada de los conductores, dijo que se esperaba que se volviera la acción colectiva.

Liss-Riordan puede pedir al tribunal de apelación de 11 jueces que revise el caso, pero dijo que miles de conductores están llevando a cabo arbitrajes individuales mientras tanto.

"Si Uber quiere resolver estas disputas una por una, estamos listos para hacerlo, una por una", dijo la abogada.

Un abogado de Uber, Theodore Boutrous, dijo: "Estamos muy contentos con la orden de revocar la acción colectiva del Noveno Circuito".

La decisión se aplica en nueve estados del oeste de Estados Unidos, pero podría ser citada por tribunales en otros lugares.

Uber ha enfrentado docenas de demandas que afirman que sus conductores son empleados con derecho a salario mínimo, horas extras y otros beneficios no otorgados a los contratistas.

La presidenta ejecutiva de Uber, Dara Khosrowshahi, se prepara para llevar a la empresa a la bolsa el próximo año, y la capacidad de la compañía para retener a los conductores es fundamental para sus perspectivas de crecimiento.

En su año al frente, Khosrowshahi ha intentado mejorar la imagen de Uber, incluso al abordar las investigaciones federales penales y civiles sobre sus prácticas comerciales y erradicar lareputación que se hizo la empresa bajo la dirección de Travis Kalanick de tolerante al chovinismo.

Los casos en la Novena Corte de Apelaciones del Circuito de los Estados Unidos incluyen a O'Connor y otros v Uber Technologies Inc, No. 14-16078; Yucesoy v Uber Technologies Inc, No. 15-17422; y Del Rio et al. v. Uber Technologies Inc. et al, No. 15-17475.