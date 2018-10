El nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) no restringe el derecho soberano de la nación mexicana de negociar tratados comerciales con otros países, por ejemplo, con China, afirmó Luis Videgaray Caso.

Al comparecer ante el pleno de la Cámara de Senadores, con motivo del análisis del sexto y último informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Relaciones Exteriores dio respuesta puntual a la pregunta que al respecto formuló Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión del ramo en la Cámara alta, militante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Hay que dejarlo muy claro. El nuevo texto negociado no limita en absoluto que México celebre acuerdos comerciales con algún otro país, en primer lugar. No existe disposición alguna que genere una limitación, ni con China ni con ninguna otra economía independientemente de sus características o ubicación geográfica”.

El funcionario explicó que el nuevo tratado aporta que si una de las partes quiere retirarse porque otro de los socios está negociando un tratado comercial con otra economía, tiene una obligación de inmediatamente negociar con el tercer socio un acuerdo bilateral.

“¿Por qué es valioso esto para México? Imaginen que por alguna razón Canadá decide negociar un tratado de libre comercio con China y la reacción de EU es que quisiera abandonar el TLCAN. Esto lo que genera es una obligación para EU para, inmediatamente, iniciar un proceso de negociación bilateral con México, para no afectar a México. En realidad, lo que se introduce no es una restricción, es una obligación para el país que quisiera retirarse del tratado, de negociar con el socio que no es parte de esta controversia. Y creo que es una ventaja”.

Obligaciones en materia de combate a la corrupción

México, Estados Unidos y Canadá están obligados, como parte del nuevo acuerdo comercial, a establecer medidas jurídicas para combatir los delitos de soborno, cohecho internacional y peculado cometidos por empresas y autoridades. De acuerdo con un informe enviado a la Cámara de Senadores por parte de la Secretaría de Economía, dicha obligatoriedad tiene como finalidad combatir la corrupción en la región.

[email protected]