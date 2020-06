La operadora de infraestructura de transporte, Aleatica, informó que sostuvo una “comunicación informal” con integrantes del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en donde “se confirmó su interés en continuar con el proceso de negociación para una posible compra de las acciones propiedad de Administradora de Acciones de Toluca representativas del 49% del capital social de Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca”, aunque no precisó con que funcionarios se tuvo contacto.

A petición de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien le solicitó evaluar la necesidad de actualizar la información pública sobre el tema, la empresa refirió que la operación resentirá retrasos debido a las dificultades que implica la contingencia por el Covid-19.

La explicación de Aleatica, antes OHL México, ocurrió tres días después de que El Economista publicó que, a pesar de que el proceso de compra estaba avanzado, el gobierno federal optó por detenerlo.

“Llegó la pandemia y cambiaron los escenarios. Por ahora la operación no continúa, pudiera ser que se retoma después, pero no es algo que vemos hoy. El escenario es muy incierto para valorar el precio de las acciones de un aeropuerto que en este momento no tiene operación comercial, se suspendieron todos los vuelos, si bien en carga y vuelos privados sigue operando bien”, dijo entonces el titular del GACM, Gerardo Ferrando.

En todo caso, Aleatica reiteró que la transacción potencial está sujeta a la obtención de las autorizaciones corporativas, gubernamentales y de terceros que sean necesarias.

