El titular de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, defendió en su última comparecencia ante el Poder Legislativo la técnica de fractura hidráulica o fracking para extracción de los hidrocarburos no convencionales o shale y aseguró que prohibirlo en el país será un grave error que pondrá en riesgo la seguridad energética nacional.

Ante el pleno de la Cámara de Diputados, explicó que, en México, Petróleos Mexicanos (Pemex) ya ha utilizado esta técnica de inyección de agua desde hace por lo menos 60 años, con alguna intervención de este tipo en al menos 22% de los pozos que se han perforado en el país. La diferencia con el fracking que se utiliza para extraer shale en Estados Unidos es que desde hace una década los productores estadounidenses descubrieron que también se puede utilizar de forma masiva para romper las piedras de tipo lutífero que almacenan hidrocarburos y de ahí inició la revolución industrial que hoy ha colocado al vecino del norte como el mayor productor petrolero del mundo, con más de 10,000 pozos de shale perforados.

“Con eso provocaron una gigantesca revolución productiva y económica”, dijo, “yo lamentaría el día que se apruebe una iniciativa para prohibir el fracking de manera generalizada en nuestro país, sería un error, ese día va a haber una fiesta en Texas del regalo que les estamos dando los mexicanos porque nos condenaría a seguir importando gas”.

oaquín Coldwell explicó además que 53% de las reservas del país están en recursos no convencionales que sólo se pueden extraer mediante fractura de las rocas. Según él, “es más inteligente una política que use las figuras de salvaguarda y no una prohibición que dañe al país y a la seguridad energética”.

En la misma comparecencia, Carlos Treviño Medina, director general de Pemex, insistió en que si bien hoy el país cuenta con más de 21,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente como reservas totales certificadas, existe la misma cantidad de recursos prospectivos no convencionales.

“Lo que estimamos de gas en los yacimientos no convencionales es más o menos 30 años del consumo que hoy hacemos”, dijo, “sí hemos utilizado la técnica de fracking en Pemex, de hecho el primer campo que se explotó utilizó esta técnica”.

La diferencia en la actualidad es que existe una legislación que prohíbe el uso de agua de consumo humano y aísla los pozos de los mantos acuíferos, entre los lineamientos más importantes que diseñaron la CNH, la ASEA y Conagua rumbo a la Ronda 3.3 todavía vigente para el 14 de febrero próximo y que buscará adjudicar nueve campos de shale en Tamaulipas.

Relaciones Pemex-Odebrecht

Tras múltiples señalamientos de corrupción en la presente administración y del fracaso de la reforma por parte de los diputados de todas las bancadas —excepto la priista— Coldwell respondió que 14 servidores públicos (trabajadores de Pemex) han sido sancionados administrativamente por su involucramiento en el caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Además de las inhabilitaciones, se han hecho acreedores a sanciones por 1,086 millones de pesos. Luego de la inhabilitación de cuatro filiales de la constructora en el país, Joaquín Coldwell reveló que dos de las obras que le fueron adjudicadas por Pemex: el proyecto de residuales en Salamanca y el de caminos y acondicionamiento en Tula fueron suspendidos, mientras que el acondicionamiento de sitio en Tula y el gasoducto Los Ramones ya fueron concluidos.

