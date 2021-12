Entre las diversas disidencias que han surgido en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), se encuentra Rubén Choreño Morales, quien al igual que Mario Rubicel Ross y Enrique del Ángel Bauza, dicen contar con la preferencia de los trabajadores y exigen que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social haga entrega de la toma de nota, ya que no se requiere voto personal, libre, secreto y directo, dado que el proceso de su elección fue en 2019, antes de la reforma laboral.

De ahí que en conferencia de prensa Choreño Morales expuso que le fue concedido un amparo porque no se le ha hecho entrega de la toma de nota, “esto debido a que la Secretaría del Trabajo negó la solicitud y públicamente anunció la celebración de nuevas elecciones, por lo cual se promovió el amparo 1133/2019-V”.

Fuentes consultadas en la materia confirmaron que no será sino hasta este miércoles 15 de diciembre cuando sesione el Tribunal Colegiado en Materia Laboral para determinar si otorga o no el Amparo, que en caso de que se le niegue, Choreño Morales tendría que reponer el proceso de votación, y en caso de que le sea otorgado el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que ya entró en funciones, deberá revisar nuevamente su solicitud.

Cabe señalar que el 23 enero 2019: Rubén Choreño señaló haber sido electo en una convención el 17 de enero de 2019; para el 12 marzo 2019, Mario Rubicel Ross refiere fue electo en una convención el 16 de diciembre de 2018; en tanto que el 7 agosto 2019, Enrique del Ángel Bauza afirmó que fue electo en una convención realizada el 23 de junio de 2019.

Sin mencionar a los anteriores interesados en la secretaría General, el abogado Jorge Peñúñuri, dijo que la convocatoria de la Secretaría del Trabajo para llevar a cabo el proceso de elección vía voto electrónico, “está viciada de origen, no es válida porque no se respetaron los estatutos internos del sindicato, además de que la ley no puede ser retroactiva”.

Añadió que el argumento de la STPS para negar la toma de nota a Rubén Choreño, “es que el Comité Ejecutivo Nacional se vuelva a elegir, conforme a la reforma de la Ley Federal del Trabajo de mayo de 2019, pero legalmente eso no es posible porque ya hay un comité electo”.

Descalificaron la convocatoria y los resultados de las 36 elecciones seccionales que “tampoco son válidas, porque no fueron convocadas por el Secretario General en Funciones, como establecen los estatutos del Sindicato”.

Cabe destacar que Rubén Choreño Morales informó que tiene 42 años como trabajador de Pemex, y hasta 2019 se desempeñó como director Jurídico del STPRM.