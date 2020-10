Mercado Libre advirtió sobre las modificaciones que se buscan aprobar respecto a la retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) a los ingresos de los vendedores de plataformas digitales, ya que la tasa única que se propone es elevada y afectaría a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Alehira Orozco, directora de asuntos públicos de Mercado Libre, señaló que la tasa de 2.4% de retención que se propuso por legisladores tendrá impacto en el 77% de sus vendedores, los cuales no generan más de 100,000 pesos mensuales e incluso, hay vendedores que no llegan a los 25,000 pesos.

“Estamos de acuerdo en que haya una tasa de retención, porque facilita también la operación de la retención; sin embargo, una tasa de 2.4% no creemos que sea lo más positivo. En el caso de nuestra plataforma representa una afectación directa al 77% de nuestros vendedores”, refirió en videoconferencia.

Por ello, agregó que ya se encuentran en pláticas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Senado de la República para que la tasa pueda ser bajada a 1.00 por ciento.

“Consideramos que no se tomaron en cuenta ciertos aspectos. Es importante contribuir a las políticas de recaudación, pero al mismo tiempo hemos sido cuidadosos en no afectar a las pymes, especialmente en el momento actual en donde muchos de ellos no estaban preparados para la contingencia que estamos viviendo y tuvieron que migrar sus negocios al mundo online”, refirió.

Alehira Orozco refirió que siete de cada 10 ventas que realizaron las pymes durante la pandemia de Covid-19 fueron concretadas a través del comercio electrónico y, de éstas, cinco se realizaron dentro de Mercado Libre.

De acuerdo con lo que se aprobó esta semana en la Cámara de Diputados, se haría una modificación a la tasa de retención de ISR que, actualmente, ya hacen las plataformas digitales. En este sentido, en caso de plataformas de venta de bienes y prestación de servicios -como Mercado Libre, Amazon y similares- la retención será de 2.4%, en contraste con el rango que se tenía entre 0.4 y 5.41% dependiendo de los ingresos del trabajador.

“De esta manera, cualquiera que sea la cuantía de los ingresos percibidos sería aplicable una sola tasa de retención, en función a la actividad empresarial para la que fue calculada (...) Con estas tasas de retención diseñadas para cada una de las actividades mencionadas, se pretende dotar al esquema de la facilidad que lo caracterizó desde su origen, permitiendo que las plataformas cumplan, por un lado, con su obligación de retener el ISR por los ingresos que las personas físicas obtienen a través de ellas, mediante la aplicación de una tasa única por actividad, y por el otro que respondan a las exigencias que este modelo de negocio tiene en cuanto a las devoluciones y cancelaciones”, se lee en el documento que fue turnado al Senado para su análisis y votación.