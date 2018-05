Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, rechazó que los empresarios hayan dirigido su apoyo a un candidato, partido o propuesta política específica de cara a la elección presidencial del 1 de julio.

El presidente del CCE también negó reuniones y peticiones de los empresarios para solicitar la declinación del candidato del PRI, José Antonio Meade, en favor de su adversario panista, Ricardo Anaya.

“No tenemos candidato, ni partido y no impulsamos el voto corporativo a favor o en contra de alguno de ellos; no influimos en decisiones internas de las campañas”, dijo Juan Pablo Castañón a Radio Fórmula. “Lo que sí hacemos es decir lo que nos parece y lo que no nos parece. Las propuestas que encontramos que son en beneficio del país las aplaudimos y aquellas con las que no coincidimos las tenemos que señalar y las hemos venido señalando”, añadió el líder del CCE.

Este martes, los voceros de las campañas presidenciales de Margarita Zavala y José Antonio Meade dijeron por separado a Radio Fórmula que ha habido presiones de la iniciativa privada para que ambos declinen en favor de Ricardo Anaya, con miras a conformar una opción que derrote a Andrés López Obrador.

“Es el sector empresarial el que está presionando para que haya algo de esta naturaleza. Afuera, en el sector empresarial hay una presión muy grande (...) para que tanto Margarita como José Antonio Meade digan ‘pásele usted don Ricardo, aquí le vamos haciendo comparsa para ver si le alcanzan los votos para frenar a López Obrador’. No va por ahí. Ése no es el camino”, dijo Javier Lozano Alarcón, vocero de la campaña presidencial de José Antonio Meade.

“Desde que empezó la campaña hemos recibido demasiada presión. Más que una presión, ha sido una invitación a la reflexión (...) No tengo los nombres, pero sí hay empresarios que buscan que se fortalezca una sola opción contra López Obrador”, dijo a su vez Jorge Camacho, vocero de la campaña de la candidata independiente Margarita Zavala.

Las declaraciones de los voceros tuvieron eco en Andrés Manuel López Obrador, que por la tarde dijo desde un mitin en Veracruz que una serie de empresarios con intereses en la minería y el consumo han buscado el fortalecimiento de la candidatura de Ricardo Anaya.

Según López Obrador, los empresarios Germán Larrea, de Grupo México; Alejandro Ramírez, de Cinépolis; Eduardo Tricio, de Grupo Lala; Alberto Baillères, de Grupo Bal, y Claudio X. González, se habrían reunido hace un mes con Ricardo Anaya para apoyar su candidatura hacia Los Pinos.