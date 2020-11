El Buen Fin está a la vuelta de la esquina y las pequeñas y medianas empresas (pymes) llevan semanas preparándose, al igual que las más de 100,000 empresas que se prevé participen.

Entre un mundo de ofertas y el impulso de la venta en línea, las pymes requieren una buena estrategia de marca, por lo que han comenzado campañas de marketing en redes sociales, a fin de permanecer en la mente de los consumidores.

Facebook e Instagram son las redes sociales donde más se publicitan las pymes. Para tener un mayor impacto, Juan Sotres, cofundador de la agencia de e-commerce Triciclo, recomienda postear mucho contenido para que cuando llegue el Buen Fin, la marca esté en la mente de las personas y "cuando vean tu producto, que ya estuvieron siguiendo las últimas semanas, digan ésta marca me gusta, tiene ofertas, compro con ellos".

Revisa tu inventario

Dar una buena experiencia es fundamental y si no se tiene el suficiente inventario, la experiencia del cliente podría ser mala y por consecuencia no regresar. De acuerdo con un estudio de Oracle Retail para conocer los hábitos de compra, 78% de los consumidores no está dispuesto a esperar a que un artículo vuelva a estar disponible antes de probar otra marca.

Como pyme, debes verificar tu stock y tener suficiente, tanto para la venta online como en tienda física. Raúl Salinas y Xavier Baillères, cofundadores de Pavone, pyme dedicada a la venta de ropa de alta costura para caballero, recomiendan planear promociones y sacar la mercancía parada durante la contingencia.

Ellos lanzarán ofertas de 2x1 en camisas, la prenda que más se vende y la de mayor inventario. No pondrán otras prendas en promoción porque están limitados en producto. “Si metemos una promoción tan agresiva en otras líneas, nos quedaríamos atorados, y por la pandemia no estamos en posición para, a mediados de temporada, resurtir colecciones”.

Planea las promociones

Cada empresa tendrá que planear promociones a la medida, ya sea envíos gratis, cupones o regalos en la compra de un producto. Lo recomendable es hacer promociones reales y de ser posible, cambiarlas cada cierto tiempo, siempre asegurando cubrir los costos de envío con la utilidad generada por la venta.

Roney Almeida, vicepresidente para VTEX Latinoamérica recomienda utilizar “data para determinar qué productos dan mayor rentabilidad y/o aumentan tu ticket promedio”.

Venta en línea y logística

Durante el Buen Fin, el comercio electrónico tendrá un papel protagónico. La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), prevé que cerca del 30% del total de ventas, serán en línea.

“Hoy, el reto es conectar a los consumidores online con las tiendas físicas. Es importante reforzar el canal de venta en línea, que puede significar cambiar la estrategia de marketing digital, hasta mejorar diferentes aspectos logísticos”, detalló PierreClaude Blaise, director general de la AMVO.

También hay que tener clara la estrategia de envíos y dar una buena experiencia al cliente, ello puede significar el regreso del consumidor. Las pymes deben ser muy honestas con los plazos de entrega, lo recomendable es aliarse con servicios de paquetería. Por ejemplo, Pavone sabe que si los pedidos entran antes de las 12 del medio día, el envío se generará el mismo día y en tres, máximo cuatro días, llegará al consumidor.

Cuantos menos clics se necesiten para comprar, mejor. El proceso debe fluir sin tropiezos, por ello se deben corregir los posibles errores en el sitio web y aplicación móvil (app).

Distintivo de seguridad sanitaria

Recuerda que este Buen Fin deberá contar con protocolos sanitarios. Para ello, la Concanaco-Servytur lanzó su app para que las empresas ingresen sus productos, ofertas, promociones y verifiquen que cumplen con las normas sanitarias.

Se recomienda una afluencia de compradores en tienda física del 30% en entidades con semáforo naranja y 50% en semáforo amarillo, tener instalaciones sanitizadas, abundante alcohol en gel y favorecer los pagos electrónicos (tarjeta de débito, crédito, entre otros) así como asignar a una persona por caja para el cobro de efectivo y que ésta no manipule mercancía.

A través de un formulario podrán documentar los protocolos que aplican para obtener el Distintivo de Seguridad Sanitaria del Instituto Mexicano del Seguro Social y generar más confianza en el consumidor.

Perfil de los compradores durante el Buen Fin:

76% no está dispuesto a esperar

por un producto.

55% comprará en tienda física y online.

4% comprará sólo en tienda física.

50% gastará más en internet.

24% gastará más de 10,000 pesos.

10% gastará entre 3,000 y 5,000 pesos.

Compradores online:

7 de cada 10 compradores online está pensando comprar algún producto.

3 de cada 10 harán su primera compra en línea.

51% de los consumidores comprará en línea para evitar aglomeraciones.

