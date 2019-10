El sector empresarial confía que en los próximos días el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla el compromiso de flexibilizar las posturas “dogmáticas” sobre las asociaciones públicas privadas y los proyectos de riesgo compartido en el sector energético, de lo contrario, los capitales podrían desviarse fuera de México, advirtió Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El líder empresarial sostuvo que existen señales preocupantes en materia de hidrocarburos y en generación eléctrica, como el freno de los proyectos de exploración de petróleo y la reciente modificación de los contratos de electricidad limpia, “han habido noticias poco alentadora y proyectos que habían sido validados con las reglas preeexistentes y que ahora están detenidos”, cuestionó.

En entrevista, Gustavo de Hoyos expresó que el sector energético es muy sensible a la volatilidad y falta de confianza, lo cual “es preocupante que habiendo apetito por invertir y hay posibilidades de que empresas nacionales y extranjeras participen, prácticamente esté paralizado”.

El presidente de la Coparmex dijo:”Estamos atentos a que en cuanto antes se den estas señales y ya se había señalado por parte del gobierno de que no pasaría de octubre y estamos a un día de que termine el mes, porque lo que no se decida en los próximos días va influir en los presupuestos de inversión que hagan las grandes empresas y si no hay señales claras seguramente recursos que están reservado para este tema se irán a otra parte del mundo”.

