Luego de dos años de trabajos para que se emita una nueva Norma Oficial Mexicana (NOM) en materia de subcontratación, ésta se encuentra atorada en la Secretaria de Economía, por lo que “hacemos un llamado para que salga a la luz” y ayude a contrarrestar las malas prácticas del outsourcing, afirmó Raúl Beyruti, presidente de GINgroup.

Durante su participación en el primer foro Impacto del Tratado de Libre Comercio en el Capital Humano en México, aseguró que si esta NOM entra en vigencia existirá un Comité que se encargará de certificar a todos los jugadores de la industria para avalar sus prácticas, y aunque esto no sería obligatorio inmediatamente, debería serlo posteriormente para tener la certeza de que todos los competidores cumplen con el pago de sus obligaciones laborales.

Beyruti dijo que “a través de la Norma se trata de que se certifique a las empresas y de que cumplen con lo que establece el Artículo 15 A (de la Ley Federal del Trabajo); pero además que establezcan condiciones de requisitos de tipo fiscal. La Norma habla de 70 puntos que están relacionados con el tema fiscal y 50 puntos relacionados por gestión de calidad”.

Al respecto, Beyruti, presidente de GINgroup, comentó que, de acuerdo con la Norma, si se cumple con los 70 puntos (abarcados en los aspectos de Disposiciones Generales y Requisitos para las empresas) se obtiene la certificación; no obstante, la parte de Gestión de la calidad vale otros 50 puntos, “pero se está dejando de lado, y no queremos que el mercado se inunde de empresas certificadas que no tengan parámetros de calidad; pugnamos que por lo menos se eleve a 100 puntos, es decir 60% de gestión de la calidad”.

Según refiere el proyecto PORY-NMX-R-086_SCFI-2016, que emitió la Secretaría de Economía, la NOM está dividida en tres aspectos: disposiciones generales, requisitos para las empresas, y aspectos relacionados con el sistema de gestión de calidad.

En lo que corresponde a las disposiciones generales, el documento aclara que las empresas de tercerización deben contar con un registro patronal ante el IMSS; estar inscrito en el Servicio de Administración Trubutaria (SAT); debe expedir al contratante por cada pago que realice una factura, recibo o comprobante fiscal; contar con el registro para pago de impuestos sobre nóminas; tener su reglamento interior registrado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje; acreditar la existencia de su domicilio fiscal y acreditar que cuenta con los recursos materiales, infraestructura y capital humano para prestar el servicio.

Raúl Beyruti comentó que uno de los principales problemas de México es el nivel de educación y de competitividad. Los indicadores del Foro Económico Mundial nos sitúan en niveles por debajo de nuestros principales socios comerciales, por lo que convocó a crear un nuevo pacto social entre empresas, gobierno y academia para generar un millón de empleos que requiere el país y superar el rezago de 10 millones de fuentes de trabajo. Sólo de esta manera la economía podrá crecer en niveles de 5% que necesitamos.

Finalmente, propuso tres acciones concretas: desarrollar una nueva cultura laboral y de competitividad basada en la educación del capital humano; convocar a todos los sectores para que impulsen una agenda para el nuevo gobierno que incluya estos objetivos de forma medible; y por último, que la modernización del TLC nos obligue como país y como empresas a adoptar políticas que eleven los salarios para cerrar la brecha de la desigualdad social.

