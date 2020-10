El Salón Internacional Alta Relojería México llega puntual a su cita por 14 años consecutivos, al evento SIAR 2020, a realizarse del 20 al 22 de octubre, en el hotel The St. Regis de la Ciudad de México, foro en el que participan 35 marcas internacionales de alta relojería.

El SIAR es uno de los foros de arte relojero fuera de Suiza, el cual en más de una década ha recibido a un centenar de marcas, se ha convertido en la plataforma de lanzamiento de 60 ediciones exclusivas para México, con una asistencia que suma 43,000 aficionados y expertos relojeros.

Contener crisis sanitaria; impulsar la industria

Este foro de alta relojería se realizará en un entorno de crisis sanitaria global generada por Covid-19; y de la necesaria estimulación económica de la industria de alta relojería, por lo que SIAR asume el papel de dinamizador de la industria, con medidas preventivas contra contagios, dos temas de urgencia en el último trimestre del 2020.

Con la visión de que la salud es lo primero, pero no lo único. El SIAR se suma así a la reactivación económica de un sector que ha sufrido graves consecuencias en empresas, negocios y empleos debido a la parálisis económica generada por el confinamiento.

Sin duda, las marcas de alta relojería, que compartirán el espacio relojero, realizan una labor titánica por sumar fuerzas a la reactivación de esta industria relojera mundial.

Protocolo de prevención sanitaria

Este Foro relojero ha establecido una rigurosa estrategia de prevención sanitaria cuyo objetivo es cuidar la salud de los participantes. Para quien desee asistir, el primer paso consiste en un Pre-registro online, con el cual SIAR 2020 busca evitar aglomeraciones.

Mediante un link, marcas, joyeros y organizadores invitarán a los apasionados a este tipo de relojería a registrar sus datos y agendar su cita por módulos de dos horas —entre las 11:00 y 21:00 horas—, para evitar horas pico de asistencia.

Si el visitante desea acudir varios días o en varios módulos de dos horas, deberá registrarse mediante el link, siempre que la marca que visite no se supere el límite de 250 personas por módulo.

Los organizadores advierten que sólo podrán acceder al evento los invitados con Pre-registro, a quienes se les entregará su gafete al llegar.

Habrá filtros de temperatura, estaciones de gel, señalización de tránsito y de distancias entre personas y se garantizarán los protocolos exigidos por las autoridades.

Además, cada marca asegurará la distancia entre los visitantes en sus espacios y la desinfección de los relojes y objetos después de ser manipulados. Es indispensable que los visitantes porten un cubrebocas, el cual es obligatorio en todo recorrido.

Marcas patrocinadoras

Mercedes Benz, Möet Hennessy, Tiempo de Relojes y El Universal son los patrocinadores oficiales del evento. Programaron también la presencia virtual de los nominados al Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) 2020, que este año limita su exhibición presencial a Suiza.

Como cada año, algunas de las marcas acudirán al hotel The St. Regis Mexico City acompañadas de su CEO y con ediciones especiales, primicias y lanzamientos que no han sido vistos por el público, porque no se permite actos presenciales en salones por la pandemia.

Marcas confirmadas

Este 2020 han confirmado su participación en la cita anual relojera 35 firmas: A. Lange & Söhne, Armin Strom, Bovet 1822, Buben & Zorweg, Charles Girardier, Cvstos, Cyrus,David Candaux, De Bethune, Franck Muller, Girard-Perregaux, Greubel Forsey, Harbor, Hublot, HYT, IWC Schaffhausen, Jacob & Co., Jaeger-LeCoultre, L´Epée 1839, Laurent Ferrier, Le Rhöne, Louis Erard, Louis Moinet, Manufacture Royale, Panerai, Perrelet, Piaget, Purnell, Reservoir, Roger Dubuis, The Unnamed Society, Trilobe, Ulysse Nardin,Vacheron Constantin y Zenith. Vuelven a la cita de la horas firmas como Vacheron Constantin, A. Lange & Söhne y Perrelet. Nuevas apuestas que aterrizarán en esta edición son Trilobe, Charles Girardier, Louis Erard, Purnell y David Candaux.