Abogados de la firma Baker Mckenzie presentaron como una alternativa para “minimizar la relación de trabajo que prestaban las subcontratistas” a las empresas, aplicar lo aprobado en la reforma de 2012, en la que se permitió el uso de figuras como: periodo de prueba y sujeto a una capacitación inicial, luego que quedó la subcontratación quedó prohibida desde el 24 de abril.

En el foro virtual denominado "Análisis 360 de la Reforma de Subcontratación en México", los especialistas de la firma expusieron que “vamos a tener que explorar (estos esquemas) en esta nueva situación jurídica. Muchos empleados subcontratados lo llevaban a cabo, las empresas, precisamente porque sus picos de producción en ciertas temporadas aumentan, se sujetan a una obra o tiempo determinado con un contratista”, dijo María Jose Casillas, asociada de la firma.

Por lo que, dijo, hay que regresar a la reforma que se publicó el 30 de noviembre del 2012 en donde se emitió la modificación a las modalidades de contratación que, aunque, “sigan siendo muy rígidas y estrictas”; es posible explorar una modalidad que en este nuevo contexto de subcontratación, sin duda va a ser una contratación por temporada, por tiempo indeterminado, por tiempo determinado, sujeto a un periodo de pruebas, sujeto a una capacitación inicial.

No se trata de explorar esquemas que representen un riesgo, “no es regresar a una contratación con el famoso tiempo de 90 días. No se trata de explorar una situación que también nos lleve a un riesgo, sino de explorar a esta modalidades de contratación que se incluyeron en la Ley Federal del Trabajo desde noviembre de 2012 y que han sido poco exploradas”.

Pese a que “existe el miedo en cuanto a la interpretación que tienen los Tribunales para dar por terminado estos contratos; pero, también la propia Ley nos marcan los mecanismos que podemos seguir para evitar una contingencia y de nuevo explorarlos. Creo que si no los exploramos no vamos a tener criterios definidos por nuestras autoridades y nos van a poner en una situación de mayor desventaja”.

Impacto fiscal

Al analizar todas las implicaciones de la reforma en subcontratación, los especialistas destacaron que en materia fiscal, “si está prohibida la subcontratación de personal, la deducción y acreditamiento de cualquier pago por este concepto; por lo tanto, no sería deducible o no acreditable en cualquier pago. Por otro lado tenemos la regulación a la subcontratación de servicios especializados, esa no se prohíbe pero se regula y se le imponen varios requisitos.

Roberto Cardona, miembro de la práctica Fiscal de Baker McKenzie, añadió que ante la duda sobre la contratación especializada de la subcontratación se debe “considerar la regla general que no estén relacionados con el objeto social, que no estén relacionados con la actividad económica preponderante”.

Asimismo, es importante que las empresas soliciten la información necesaria -al solicitar un servicio- pues de acuerdo con la Ley “eso es una obligación, si no nos entrega esa información se va a ser acreedor de una multa que va de 150,000 pesos a 300,000 pesos”, dijo Jorge Salazar, también socio de la práctica fiscal.

kg