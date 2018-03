Toyota informó que colaborará con la nueva administración federal de los Estados Unidos que en menos de dos semanas encabezará el magnate republicano Donald Trump, esto en respuesta a la amenaza que lanzó en la red social Twitter el presidente electo de ese país.

La armadora japonesa aclaró al empresario neoyorquino y que pronto se convertirá en el presidente número 45 de Estados Unidos, que la construcción de una nueva planta de ensamblado en México no repercutirá de manera negativa en la creación de nuevos puestos de trabajo al otro lado de la frontera, como estima Donald Trump.

Toyota espera colaborar con la administración de Trump para servir a los mejores intereses de los consumidores y de la industria automotriz . El volumen de producción o empleos en Estados Unidos no disminuirá como resultado de nuestra nueva planta en México , aclaró la compañía, una de las marcas, que junto con General Motors y VW, disputa el liderazgo del mercado mundial de los vehículos.

En Estados Unidos, Toyota tiene "inversiones directas por 21,900 millones de dólares, 10 plantas productoras, 1,500 revendedores y 136,000 empleados".

Además, en 2015 la firma "exportó más de 160,000 vehículos construidos en Estados Unidos hacia 40 países, ayudando a establecer a Estados Unidos como un centro global exportador".

En abril de 2016 Toyota había anunciado la construcción de su 15ª planta en América del Norte, con una ensambladora en Guanajuato además de la planta que ya posee en Tecate, Baja California, en la frontera con Estados Unidos.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.