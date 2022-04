La directiva del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) realizó una primera sesión de preguntas y respuestas con las empresas interesadas en prestar los servicios de análisis de vulnerabilidad para los servicios públicos de Internet y la red local de toda esa nueva terminal área.

La sesión fue realizada por la Subdirección de Recursos Materiales de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles S.A. de C.V. que administra y opera el AIFA.

Las empresas licitantes que se presentaron por invitación fueron Adserti S.A. de C.V., PG Ranthoe Servicios Administrativos S.A. de C.V. y Consulting All Service In Telecom and Medice S. de R.L. de C.V., que manifestaron su interés en conseguir el contrato del servicio de análisis de vulnerabilidad y pruebas de penetración y monitoreo para los servicios públicos en Internet y red local del AIFA.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, las empresas conocieron que el contrato tendrá una vigencia desde el momento del fallo, a producirse en los próximos días, y hasta el 31 de diciembre próximo.

Las empresas realizaron un total de 22 preguntas y de entre las respuestas se conoció que el objeto de contrato también pasa por practicar análisis a cerca de 2,000 equipos susceptibles de ser vulnerables a fallos o ataques informáticos, y de entre ellos alrededor de 80 servidores.

La Subdirección de Recursos Materiales del AIFA informó a las concursantes que los pagos por sus servicios serán de manera mensual, aunque no desveló todavía el monto de esos abonos.

Posteriormente, esa dependencia indicó que el 3 de mayo, al mediodía, se abrirán los sobres con las propuestas económicas de las empresas para obtener el contrato, con número de expediente IA-007HZ1999-E16-2022.