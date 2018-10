“Un hecho inédito, cuatro días de consulta sobre una mega infraestructura debe ser precedente para elegir en segundas vueltas a nuestros gobernantes”, mencionó Francisco Salamanca, un votante de la consulta popular nacional sobre la ubicación del Nuevo Aeropuerto de México que acudió a la delegación Cuauhtémoc ya que en la zona de Polanco, donde es residente, no había casillas.

En el último día de la consulta desde las 8:00 de la mañana de este domingo los funcionarios de casilla comenzaron a recibir votantes, menos que en el primer día ya que las filas de personas no vueltas a cuadras ni tuvieron un tiempo de espera de 30 minutos, por ejemplo en la ubicada afuera de metro Etiopia se encontraba desértica.

“Es la primera vez que sucede una elección, consulta o mesas de opinión de esta naturaleza, creo que debemos ser conscientes o el gobierno entrante que la voz la tiene la ciudadanía no ellos; sin mencionar lo que pudiera ser una simulación hay una gran participación del pueblo mexicano sobre una obra”, dijo Francisco quien busco en mexicodecide.com/urnas-de-consulta/ una casilla cerna a su domicilio pero no obtuvo resultados.

Sin embargo, en el cuarto y último día, en la casilla ubicada en la colonia San Bartolo Ameyalco en la Alcaldía de Álvaro Obregón, Marcela López, integrante de la casilla informó que “este fue el día de una mayor afluencia de personas que acudieron con su respectiva credencial, pero también nos ayudó bastante que mejoraron las condiciones climatológicas”, añadió que el viernes pasado y sábado no tuvieron gran participación pues solo lograron en conjunto 1, 500 votos.

En los días de la consulta, la participación no se vio afectada por los incidentes de violencia, pues a pesar que en redes sociales hay registro de campañas para desprestigiar la opinión de los ciudadanos sobre la localización del nuevo aeropuerto no fue mérito para una alta presencia en fin de semana de los votantes.

En la zona de Miguel Hidalgo, a fuera de Chapultepec, hubo presencia de ciudadanos que en diferentes horarios hicieron filas y en otras registraban uno o dos votantes: “Honestamente no iba a participar aunque hubo mucha presión por familiares para hacerlo. Espero que los resultado sean verdaderos y sustentados”, dijo Salvador García, vecino del lugar.

Al cuestionar a más de un decena de votantes sí usaban el aeropuerto con regularidad únicamente dos respondieron que lo usaban para viajes de trabajo el resto contesto que no lo han usado pero en caso que lo llegaran a requerir preferían que estuviera cerca de la Ciudad.

El último día de la consulta popular del aeropuerto ya no tuvo fallas en la aplicación para registrar los votos, la tinta ya no era comercia pero no de la misma calidad que la del INE además los votantes tuvieron una mayor privacidad en la hora de emitir su opinión caso contrario que a lo que sucedió al iniciar la consulta.

