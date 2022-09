Con la digitalización, los medios de pago dejaron de ser exclusivos de bancos y nuevas entidades se sumaron a la creación de innovadoras formas de pago y consumo que, con la ayuda de la tecnología, han permitido entender y dar mejores beneficios y experiencias al usuario.

Presentado y moderado por el Director General Editorial de El Economista, Luis Miguel González, el webinar Construyendo una nueva visión en torno a los Medios de Pago amplía el panorama y responde a la pregunta ¿cuál es el futuro de los medios de pago? a través de un amplio panel de expertos que reflejan la diversidad del ecosistema económico en la actualidad.

Las reglas del juego cambian

Jesús Álvarez, Head of business development Caribbean, Central & North America de Minsait Payments, comenzó enfatizando que marcas, consumidores y tecnológicas son los tres actores principales dentro del ecosistema de la economía actual, en donde la experiencia de negocio y pago se han combinado.

Además, con la llegada de la pandemia surgieron y se aceleraron las necesidades de pago que requerían transacciones sin la necesidad de estar físicamente en un lugar a la par que los hábitos de los consumidores también se modificaban.

“Consumidores que adoptaron billeteras digitales desarrollaron nuevos hábitos de participación impulsados por la incapacidad de no poderlo hacer físicamente y estos hábitos difícilmente van a volver la página”, comentó Pablo Cuarón, VP Business Development de MasterCard.

Con ello, bancos y entidades como la industria fintech se vieron obligadas a sentar estándares y crear aperturas para conectar con usuarios nuevos, modificando las reglas del juego y, con ello, la necesidad de trabajar también en el marco jurídico para darle formalidad al ecosistema.

Juan Carlos García Fierro, Coordinador de supervisión de instituciones de tecnología financiera de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mencionó que la revisión y supervisión constante del buen comportamiento de los nuevos medios de pago bajo el marco de la ley es esencial para que la relación con el cliente se base en la confianza.

“Debe haber un equilibrio de establecer las leyes sin afectar la innovación de nuevos participantes que ofrecen servicios para la población y mejorar la calidad de vida con el objetivo de la inclusión financiera”, añadió el representante de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Por otra parte, Gloria de la Parra, Head of innovation and new products en Lidh, enfatizó en la necesidad de que las entidades financieras trabajen en conjunto. “Los bancos no son una competencia sino un brazo de ayuda para poder ayudar a nuestras usuarias, renacer de la banca B2B, abrir espacios de diálogo y crear una regulación que nos ayude a todos”.

Un futuro incluyente: el proceso de democratización

“Allá afuera el mercado es enorme, hay mucha gente que no ha tenido oportunidad de que le sea otorgado un crédito y es ahí donde estamos tratando de entrar a democratizar este acceso. Sabemos que una vez que se rompa esta barrera va a generar un cambio importante en México, dar una mejor calidad de vida a las personas”, mencionó Juan Villaseñor, Director de operaciones en Stori Card.

Ante el panorama digital, nuevos hábitos también se vieron reflejados en el consumidor que se van a mantener y continuar desarrollando en un futuro gracias a la simplicidad y acceso de las experiencias de pago, pero también nuevas ofertas permitieron abrir las puertas para que mujeres, adultos mayores y población latina también se incluya financieramente.

Estas nuevas ofertas de la mano de la tecnología han dado lugar a estar cerca de los usuarios y entender cuáles son sus verdaderas necesidades e intereses.

En México, la democratización de la tecnología ha sido vital para abrir nuevos escenarios y que nuevos actores entren al juego. Para Luis Limón Vázquez, Director Ejecutivo de Operaciones y Medios de Pago en Banorte, los bancos tienen el deber de digitalizarse y abrir servicios para complementar su oferta, así como también trabajar sus estándares y operar de manera armónica.

Igualmente, Ximena Azcuy, Directora de red de asociaciones y desarrollo de negocios para las américas en Rapyd, mencionó que “facilitar el acceso de pagos tanto a grandes empresas como a PyMEs contribuye a la posibilidad de ofrecer productos y servicios no solo en un mercado local sino también fuera del país”. De esta manera, las oportunidades de acceder a nuevos mercados, expandir las fronteras y generar muchos más ingresos para grandes y pequeños negocios en latinoamérica se convierte en una realidad.

Seguridad y simplicidad, la necesidad de escuchar al cliente

La protección de datos y la ciberseguridad se han vuelto una prioridad para las entidades financieras, pero también en un reto que debe ser inmediato, seguro y barato que se adapte a lo que el cliente requiera.

“Todos los que formamos parte de este ecosistema lo que hacemos es cumplir y cuidar el tema de ciberseguridad que cada vez se está perfeccionando más. Sobre todo, entendemos que el dueño de los datos es el usuario final”, mencionó Ernesto Terriquez Ortiz, Head of business development Latinoamérica en Minsait Payments.

Igualmente, los panelistas coincidieron en la importancia de coordinarse para velar por los consumidores y sus recursos.

Para Pablo Cuarón, VP Business Development de MasterCard, la experiencia del usuario debe ser lo más simple y amigable posible de manera que exista un balance entre la función del producto y el riesgo asociado, es decir, que los beneficios sean mayores que las desventajas.

Miguel Medina, Co-CEO y Co-Funder de Plerk, comentó que la llegada de nuevos medios de pago fue un cambio radical para las empresas tradicionales, por lo que es vital entender el proceso de aceleración y disrupción para encontrar oportunidades en los problemas del día a día.

“Se necesita un trabajo en conjunto, jugar con la innovación y con la regulación, ¿cómo hacemos que la gente pierda el miedo?. Si acomodamos el ecosistema será beneficioso para todos”, añadió Medina.

Por su parte, Jorge Becil Sayún, Vicepresidente de desarrollo de nuevos negocios de Visa, aseguró que en un futuro los pagos digitales continúan permeando cada vez más ámbitos como el transporte o en bienes y servicios del día a día. “En la medida que avance la inclusión digital, habrá más formas de poder utilizar medios de pago electrónicos”, puntualizó.

Finalmente, cada uno de los ponentes enfatizó en que en México existe una gran movilidad y oportunidad económica que permite continuar generando nuevas oportunidades de empleo e innovación gracias a la existencia de un marco regulatorio constantemente monitoreado.

Los participantes también concordaron en la importancia de escuchar siempre al cliente, explorar nuevos casos de uso y hacer sinergía entre todos los que participan en el ecosistema económico, donde la educación financiera también es vital para que la población continúe integrándose y aprovechando los beneficios de los nuevos medios de pago.