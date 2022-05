Daniel Aguilar es el gerente de comunicación corporativa de LG Electronics México, la marca que pelea a Samsung el liderazgo del mercado de televisores en el país, ocupando la primera o segunda posición en ventas, según el nicho, el tamaño o la tecnología que se coloca en cada pantalla.

LG Electronics recién presentó una nueva generación de televisores con los que espera aumentar sus ventas en 30% en todo el 2022 por factores como el Mundial de la FIFA, la demanda de los jugadores de videojuegos y por el consumo de contenidos a la carta.

LG es el mayor fabricante de aparatos con tecnología Oled, teniendo en México el 70% de ese segmento y el 60% a nivel global. Y ahora empieza a notar que los hogares mexicanos están haciendo del televisor de 55 pulgadas el nuevo modelo estándar, cuando hace una década ese lugar lo ocupaban las televisiones de 32 pulgadas.

—En México el 91% de los 35 millones de hogares que existían en el país en 2020, tenía un televisor. Este es un grado de penetración muy elevado frente a la radio y su penetración de 56% en el mismo año y bajando, según el Inegi. ¿Por qué las familias siguen comprando televisores e invirtiendo en televisores, más que en cualquier otro aparato del hogar?

—Si las teles se siguen vendiendo, muy posiblemente es porque los contenidos han ido evolucionando en cuanto su llegada al usuario y porque las funciones del aparato de televisión han tomado otras dimensiones en los hogares y muy probablemente también, la manera en que un usuario miraba los contenidos hace cinco años, hoy resultaría un poco obsoleta para los contenidos de estos días. Pongo un ejemplo muy simple y son todas las OTT. Ya hemos visto de cerca cómo han crecido y decrecido, y ahora con Netflix, aun con su bajada de usuarios, sigue siendo un monstruo y su aparición redefinió la entrega de contenidos y ello obligó a la industria de televisores a innovar.

Siguiendo, todo el contenido streaming a la carta es gigantesco y la capacidad que hoy tienen los televisores para poderlo mostrar y para poderlo mostrar bien, es una complejidad que probablemente un televisor de hace cinco años no lo tenía. Entonces, sí a un usuario le gusta disfrutar de un contenido audiovisual en su casa y en un formato como lo está pensando el creador de esos contenidos, entonces el consumidor tiene que tener un televisor apto; que además, el televisor ahora se comporta ya como un centro de comando en el hogar con tecnología como la LG ThinQ de inteligencia artificial.

—Compra por primera vez o recambio de aparato, ¿qué tipo de adquisición es la que están haciendo los hogares mexicanos, por ejemplo, en este año con el Mundial de futbol?

—Las épocas mundialistas sí nos ayudan a toda la industria para hacer un cambio de pantalla. Ese evento es un motor que impulsa mucho la televisión en distintas vías, porque además se desarrollan nuevas tecnologías de aplicaciones. El año pasado y el anterior lo que impulsó mucho la venta de los televisores para toda la industria fue la pandemia y también el gaming y los OTT. Fue un fenómeno de entretenimiento que hizo que se hiciera una compra de pantallas distinta a lo que normalmente veníamos viendo. ¿Qué estamos viviendo? Vivimos un momento de recambio de aparatos y todavía faltarán algunos varios millones por cambiar.

Es un tema de recambio, porque también es un asunto de subirse a una tecnología. Muchos podrán decir que con un Roku o Chromecast se actualiza un televisor, pero de a poco a poco se da cuenta uno que está fuera de una tendencia de consumo.

Como lo tenemos medido, en México una persona o una familia llegan a hacer un recambio de pantalla cada cinco años y la cambian no porque dejó de funcionar, sino porque quieren un televisor con otras funcionalidades y la otra la ceden o la colocan en la cocina.

—Para dimensionar las ventas o el tamaño del mercado mexicano de televisores, ¿cuántas pudieron haber colocado ustedes el año pasado?

—Especificando que este ejemplo se trata sólo de un segmento de mercado, nuestro lanzamiento fue de televisores premium con tecnología Oled y el año pasado ese segmento lo terminamos con 41,000 unidades vendidas en México. ¿Qué significa? Que unos 41,000 hogares hicieron recambio de televisor y nos eligieron a nosotros; sí, quizá alguien compró dos aparatos, pero es venta indica que estamos en miles de hogares con un producto premium y que sin importar el nivel socioeconómica, A/B, C o D, el televisor se ha vuelto una especie de commoditie en el hogar.

Esos 41,000 televisores sólo en el segmento premium y con tecnología Oled habla de un crecimiento de tres veces del año 2020 al año 2021. Este año esperamos crecer arriba de las 50,000 unidades vendidas. Si esa proyección la mantenemos y cumplimos, entonces seguiremos teniendo el 70% del mercado Oled en México.

—Sin parecer grosero, ¿pero esto de la abultada participación de LG en el segmento de tecnología Oled no es porque ustedes mismos la promueven, así como otras marcas promueven otras?

—La tecnología Oled no es una patente de LG; es una tecnología que cualquiera puede desarrollar. LG Electronics lleva nueve años desarrollando y fabricando televisores con esa tecnología. La competencia o parte de ella, no se ha metido en esa carrera, porque es muy caro desarrollar esa tecnología. Algunos continúan con la tecnología Led y con algunos atributos relacionados a ésta, pero al final sigue siendo esa otra tecnología, mientras que Oled permite el desarrollo de aplicaciones que no sólo se quedan en pantallas de televisión y el hogar, sino que pueden utilizarse en aplicaciones de otras industrias, desde un hospital hasta un avión. Daré un dato relevante: a partir de septiembre, LG Electronics comenzará a proveer paneles con tecnología Oled a Samsung y LG ya le suministra a más de veinte empresas a nivel mundial, ¿por qué? Porque tenemos nueve años invirtiendo, produciendo y mejorando televisores de esa tecnología.

Hasta ahora, algunos agentes de la industria, antes de decidir entrar a Oled, han sacado los aparatos Qled o Uled y entonces la gente piensa que todos son lo mismo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que han confundido a la gente, por eso la gente también está migrando gradualmente a tecnología Oled, porque ya están llegando aparatos Oled a precios más accesibles y más competitivos, frente a otros modelos premium de competidores que aún siguen siendo Led.

—Regresando un poco al mercado… ¿Mundial de Qatar 2022, Buen Fin y Navidad en una misma tanda como si fuera alineación astral… ¿Qué esperan en ventas?

—Estamos esperando que las ventas se incrementen en un 30%, dado este contexto del Mundial, la Navidad y antes el Buen Fin.

Esta es una época donde se nos juntó todo eso; no habíamos tenido nada igual y por eso creemos que este año deberíamos cerrar con un 30% arriba contra los datos del año pasado en dinero y en 25% en volumen de unidades.

—Suena bien un crecimiento de 30% en ventas, pero la inflación… El modelo de su televisor más económico cuesta unos 4,500 pesos, algo así como el equivalente del 90% de un salario mínimo en México, ¿por qué una familia seguirá comprando televisores?

—En nuestro caso, LG, la marca ofrece productos que tienen un diferenciador y es la capacidad de aplicaciones. No vamos a vender una pantalla de 65 pulgadas Led y que le cueste conectarse a Internet o que no tenga salidas para gaming. Queremos siempre concientizar a la población a hacer un esfuerzo e invertir más en una pantalla que vale la pena por sus distintas capacidades, no por su precio o su tamaño y vale la pena porque el aparato va a durar más y su tecnología tendrá un mayor alcance en el tiempo.

—¿De qué dimensión es el peso de la división de televisores en el negocio total México de LG? ¿Qué piensan ustedes en su corporativo cuando en la calle se dice que la tele es una caja tonta que no deja de venderse?

—Si dicen algo así, es quizá porque su experiencia fue comprar un televisor de otra marca. La caja tonta dejó de ser tonta desde el momento en que apareció, porque aún me resulta fascinante ver imágenes a distancia.

En términos de negocio, la historia del negocio de LG Electronics en México es distinta al del corporativo global. En el mundo, son los electrodomésticos los que han impulsado las ventas, pero en México se presenta una situación diferente.

En México la parte de las teles está arriba del 50% de todo lo que nosotros hacemos en este país, pues además hacemos monitores, lavadoras, aires acondicionados, etc. Pero solamente las teles están generando más del 50% de lo que nos representa como LG México.

Nosotros tenemos en México dos plantas para televisores. Una está en Reynosa y otra está en Mexicali y si bien, el 80% de esas teles se van a Europa, Estados Unidos y Oceanía, cuando un mexicano compra un televisor LG está apoyando el empleo de unas 15,000 personas de empleo directo e indirecto. Todas esas personas están detrás del televisor que uno mira en el anaquel y se lleva a su hogar, entre empleado y socios de negocio. Pero sobre todo está protegiendo el empleo de cuando menos 3,000 trabajadores que están en las fábricas de LG haciendo más que cajas, pantallas con mayores capacidades de televisión.