El decreto presidencial que permite la compra inmediata de medicamentos en el extranjero, sin que cuenten con registro ni control sanitario internacional, que bajo el argumento de desabasto del producto en el país representa una amenaza para la industria farmacéutica mexicana y atenta contra miles de empleos, afirmó el sector empresarial.

Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que el pasado 28 de enero se emitió un decreto “que nos preocupa mucho a la iniciativa privada mexicana”, porque la industria farmacéutica ha demostrado que es competente para la elaboración de medicamentos genéricos y ahora optarán por importarlos de China o India.

“Las fronteras se abren sin tomar en cuenta a la Organización Mundial de Salud (OMS) y sin tomar en cuenta los certificados que tiene que revisar cualquier prescripción o aplicación en la medicina y que esto definitivamente nos pone un foco importante”, expresó el dirigente empresarial.

A decir del representante de la Iniciativa Privada, el asunto de traer medicinas del extranjero es “más ruido, que lo que puede transitar”, por lo que conminó a las autoridades de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Salud a dialogar.

“Nos preocupa mucho que dentro de todas estas discusiones, que si la industria farmacéutica está haciendo lo correcto dentro del país, nosotros creemos y reiteramos que la industria es competitiva y es una industria que ha invertido durante años y que es confiable que puede surtir los genéricos, las medicinas especializadas al mercado mexicano”, reprochó Salazar.

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) realiza modificaciones al Reglamento para Insumos a la Salud y otros procedimientos de la Cofepris y contempla que se podrán importar medicamentos sin las medidas higiénicas antes establecidas.

“El llamado es a sentarnos a dialogar y ahí a platicar este problema particular, y ver cómo la industria puede tener soluciones y no solamente marcar el problema o la situación particular con algún distribuidor con alguna compañía, que evidentemente podremos explicar todos los casos”, instó el presidente del CCE, al lamentar el cambio de reglas para que opere la iniciativa privada en México.

