El Poder Ejecutivo en Perú presentó al Congreso un proyecto de ley donde plantea subsidiar a más usuarios a través del Fondo de la Compensación Eléctrica (FOSE).

Actualmente el FOSE da subsidios a parte de la tarifa eléctrica pagada por los usuarios residenciales con un consumo mensual de hasta 100 Kw.h/mes. El costo es pagado por el resto de usuarios que tienen un consumo mayor a ese límite y el recargo se refleja en el recibo mensual.

El proyecto del Ejecutivo plantea que en adelante se de subsidios vía el FOSE a quienes consuman hasta 140 Kw.h/mes. Y también se propone que los usuarios libres también participen del financiamiento del FOSE.

Al respecto, el presidente de la República, Pedro Castillo, destacó que permitirá implementar un descuento de hasta 15% en el servicio de energía eléctrica para los ciudadanos más vulnerables. “Hemos presentado un proyecto de ley que implementará un descuento de hasta el 15% en los recibos de electricidad de las familias más vulnerables”, indicó en su cuenta de Twitter.

De acuerdo al mandatario, “esta medida no supondrá ningún costo al tesoro público y beneficiará a más de 21 millones de peruanos”. No obstante, el mensaje del presidente no menciona que el costo saldrá del resto de usuarios. “Solicitamos respetuosamente al Congreso de la República trabajar de la mano con el Ejecutivo a fin de aprobar cuanto antes esta iniciativa en favor de nuestro pueblo”, agregó Castillo.

El exviceministro de Energía y Minas, Pedro Gamio, advirtió que esta medida será asumida por la clase media y alta del país. “Lo que está haciendo el Gobierno es proponer un subsidio cruzado que ya existía. ¿En qué consiste? Las personas que consumimos más energía les pagamos el 50% de la cuenta a las familias más pobres. Lo que se hará ahora es ampliar el radio de acción, es decir, ¿quiénes pagarán la cuenta ahora? Las personas de clase media”, explicó Gamio en entrevista en Exitosa Noticias.

“¿Quiénes van a asumir la diferencia?, las personas que consuman más allá de 140 Kw.h/mes. En fin, la clase media va a tener que pagar la cuenta de este descuento de 15% que se va a hacer a las personas que consumen hasta 140 Kw.h/mes”, precisó.

Agregó que un recibo de una familia que consume más allá de los 140 Kw.h/mes son los que pagan entre los S/100 y S/300 (24.67 y 74.01 dólares). “Allí está el grueso de personas que van a verse afectadas”, acotó. Además, el exviceministro de Energía sostuvo que el Perú es el segundo país con la tarifa eléctrica más cara en Sudamérica, después de Panamá.