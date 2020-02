El secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Miguel Haces Barba, saludó el planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de revisar el sistema de pensiones del país.

En entrevista, luego de presidir el décimo Congreso Nacional Ordinario de esa central obrera, al que asistió el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que es un asunto trascendental para la vida de los trabajadores y se debe de atender de inmediato, “porque fueron décadas en que no se atendió y todas esas pensiones iban a parar a administradores que no tenían por qué. Hay que estar muy atentos para ver en dónde está ese dinero y quién se lo llevó”.

Expuso que se debe integrar una iniciativa y presentarla al Congreso de la Unión y, cuando se ponga a su discusión y análisis, la CATEM expondrá sus consideraciones.

Por otra parte, expuso que el sindicalismo moderno del país “es el que no roba, el que no traiciona y el que no chinga a los empresarios, y el que armoniza los factores de la producción”.

Al contrario, añadió, en nuevo sindicalismo es el que les da capacitación, el que los certifica. El que les da una mejor remuneración económica y el que no permite que se vendan sus derechos, porque son seres humanos, no artículos de cambio, como se vio durante muchos años.

Cambio en estatutos

Haces Barba destacó que la CATEM reformó sus estatutos para estar en sintonía con la nueva Reforma Laboral.

En ese sentido destacó que todos los contratos colectivos de trabajo deben ser enseñados a la clase obrera. “Nunca más un contrato en lo oscurito”.

Sobre el papel que tiene la CATEM en la llamada Cuarta Transformación del país, contestó que todos los factores de la producción deben ser empáticos con el sindicalismo moderno que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador e ir juntos para elevar la productividad del país.

Refirió que: “El papel de la CATEM es muy claro y es el que hoy vimos aquí: los grandes empresarios, los grandes industriales de México, los presidentes de las organizaciones, Concanaco y Concamin, y 36 cámaras patronales presentes, así como 28 dirigentes sindicales”.

El dirigente sindical destacó que anteriormente sólo los sindicatos adheridos al PRI eran los que podían acercarse al presidente de la República, lo cual ya no es así porque por primera vez en 10 años, un presidente de la República asistió a un congreso de la CATEM. “ya hay piso parejo”, puntualizó.

Pedro Haces Barba

Exmiembro de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y sobrino del exsecretario general de ese organismo, Leonardo Rodríguez Alcaine. Fundador de la CATEM hace 10 años. A través de dicha confederación dice tener más de 2 millones de agremiados a nivel nacional.

Es senador suplente de Germán Martínez Cázares y asumió la titularidad del escaño mientras este último se desempeñó como titular del IMSS entre diciembre del 2018 y mayo del 2019. Como empresario se le menciona como dueño de la firma Seglim, especializada en servicios de seguridad privada, limpieza y mantenimiento.

Entre los clientes de Seglim figuran los gobiernos de Oaxaca y Veracruz, con quienes habría firmado contratos señalados como irregulares durante los gobiernos de José Murat y Javier Duarte.

