La Federación Mexicana de Lechería (Femeleche) informó que se encuentran trabajando con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para evitar que en los establecimientos de la cadena de cafeterías Starbucks dejen de exponer en sus pizarras la palabra leche de productos de origen vegetal como las almendras, coco, soya, etcétera.

“Las bebidas vegetales ya están normalizadas desde hace tres o cuatro años para que no se les pueda poner leche. ¿Dónde estamos insistiendo? En que cuando vas a una cafetería como Starbucks no diga arriba “leche de almendras” porque la etiqueta en el envase no dice que es leche. Con Alsea estamos en pláticas para que lo cambie”, expuso Vicente Gómez Cobo, presidente de la Femeleche.

Detalló que este proceso ya se ha realizado anteriormente en otros productos como Nutrileche, Fortileche, Conaleche “ya le han quitado la palabra leche (...) eso lo que hace es que clarifica, es decir, si lo quiero comprar es para ser consciente el tipo de productos que se adquiere”.

En conferencia de prensa con motivo de la presentación del 5° Foro Nacional de Lechería que se realizará por vez primera en el estado de Guanajuato, el directivo dijo que el tema del etiquetado puede tener conflictos “no me refiero a no informar”, expresó.

Señaló que se requiere un cambio en el consumo y en la tecnología con la que son realizados, particularmente los productos del sector. “Es un tema de implementación y educación porque no necesariamente se puede entender. ¿Cómo educar a las personas sobre qué es alto en sodio? Además, en el país, muchos alimentos no tienen etiqueta y las personas necesitan entender que esa información también se traslada a esos alimentos sin información”.

Por otro lado, la Femeleche acusó que se encuentran en competencia desleal frente a otros países. “En México tenemos una competencia con los países que tenemos comercio. Europa tiene esquemas de apoyo que no tenemos nosotros. EU nos vende por debajo de su producción. Nueva Zelanda tiene, aunque ellos dicen que no tienen subsidios, ellos han invertido en su actividad por más de 70 años con bienes públicos y privados. No competimos en igualdad”, aseveró el líder de la Femeleche.

Gómez Cobo precisó que existe una brecha de precio del líquido mexicano de entre 15 y 20% con respecto de la estadounidense.

“Estados Unidos ha venido subiendo el valor de 33 centavos de dólar en el 2016 y ahora en 45 centavos de dólar por litro. En este caso, Liconsa vende el litro a un precio de 8.20 pesos; mientras que el ganadero estadounidense la vende en 9.50 pesos por litro”, mencionó.

El 5° Foro Nacional de Lechería, que se llevará a cabo el 1 de abril en León, Guanajuato, tiene como objetivos: el mejoramiento de políticas públicas ligada a la sustentabilidad de producción lechera; economía social que busca integrar a los pequeños productores a la cadena y el acceso al crédito, pues el comercial es muy caro y no cualquiera puede acceder a la banca de desarrollo.

