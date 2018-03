Hito de una primera generación de empresarios mexicanos que con sus marcas comerciales acompañaron el tránsito de México hacia su modernidad económica, Lorenzo Servitje Sendra, fundador de Grupo Bimbo, falleció el pasado viernes 3 de febrero a los 98 años de edad, en la Ciudad de México.

El empresario nacido en México en 1918, de padres catalanes, fue el eje en la construcción del mayor grupo de pan industrializado del mundo y una de las mayores empresas mexicanas globales, con más de 130,000 colaboradores y una facturación de 13,800 millones de dólares (2015).

La empresa cuenta además con un portafolio de 10,000 productos de 100 marcas, los que produce en 170 plantas localizadas en 22 países de América, Europa y Asia.

Era una persona de bien, una persona con una gran trayectoria dentro del ámbito privado-empresarial pero que, junto a ello, siempre dedicó parte de su esfuerzo para trabajar en favor del desarrollo de nuestro país , dijo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, al asistir a los funerales del empresario el pasado viernes.

Católico devoto, el empresario fundó Bimbo en 1944 junto con su hermano Roberto y con sus socios José T. Mata, Jaime Sendra, Alfonso Velasco y Jaime Jorba (este último, español que regresaría a España en 1964 y replicaría allá la compañía, con el mismo nombre). La base sería una pequeña pastelería llamada El Molino, heredada de su padre.

Los primeros productos que Bimbo producía en sus fábricas fueron el pan de caja, el pan negro y el pan tostado. En materia de mercadotecnia, Servitje fue un visionario, pues para proyectar sus productos, tuvo la idea de crear un programa de radio con frases musicalizadas e historias protagonizadas por el que a la postre sería un ícono de las marcas en México: el osito Bimbo.

En el ámbito de dirección, Servitje ganó notoriedad por su carácter humanista, de acuerdo con sus colaboradores, pues institucionalizó en Bimbo la premisa de anteponer a los recursos humanos como el elemento más importante para la empresa.

La gente no va a una empresa solamente para ganarse la vida. Va a vivir su vida y muchas veces es la mayor parte de su vida. Aunque no podemos garantizarle la felicidad, podemos contribuir a que sean felices , dijo el empresario en una de sus últimas intervenciones públicas, en el 2013, en un evento del WOBI (World of Business Ideas).

El empresario se casó con la señora Carmen Montull, con quien procreó ocho hijos; de hecho, su hijo Daniel Servitje asumió el cargo de la Dirección General de Grupo Bimbo desde 1997 y de la Presidencia del Consejo de Grupo Bimbo desde el 2013.

Servitje Sendra no fue ajeno a la vida pública y participó activamente en organismos empresariales como el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de los que participó en su fundación. De este último fue vicepresidente de 1982 a 1985.

Simpatizante de la democracia cristiana, fue militante del Partido Acción Nacional (PAN) e incluso promotor de las candidaturas presidenciales de Vicente Fox (2000) y Felipe Calderón (2006), pero en sus últimos años declaró haberse desencantado con el partido al grado de no reafiliarse al caducar su militancia.

empresas@eleconomista.mx