A unos días de realizarse la sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la posición del gobierno estadounidense atizó su ambivalencia.

Por un lado, el presidente Donald Trump cargó por segundo día consecutivo contra el acuerdo, y por otro, lejos de defenestrar las pláticas, la delegación negociadora estadounidense acordó con sus contrapartes mexicana y canadiense extender el sexto episodio de negociaciones, en el que se discutirán formalmente temas polémicos como las reglas de origen automotrices.

De acuerdo con el portal especializado Inside US Trade, los trabajos de la sexta ronda, que se celebrará en Montreal, Canadá, iniciarán este domingo 21 de enero y no el día 23, como se había acordado previamente, en tanto que la conferencia ministerial final será el lunes 29 y no el domingo 28.

El sábado 27 se dedicará específicamente para charlas entre los jefes negociadores, mientras que el domingo 28 será un día libre previo a la conferencia ministerial del lunes 29. En suma, habrá dos días más de actividades respecto del calendario original.

En tanto, Trump calificó al TLCAN como un “mal chiste” y sugirió de nuevo, a través de su cuenta de Twitter, que el muro divisorio que pretende construir en la frontera de Estados Unidos con México será pagado por nuestro país con un reequilibrio de la balanza comercial bilateral.

“(El muro) será pagado, directa o indirectamente, o mediante un rembolso a más largo plazo, por México, que tiene un ridículo superávit comercial con Estados Unidos de 71,000 millones de dólares. El muro de 20,000 millones de dólares equivale a cacahuates comparado con lo que gana México con Estados Unidos”.

Así, Trump desmintió a su jefe de gabinete, John Kelly, quien en la víspera declaró que México no pagaría el muro fronterizo que pretende construir.

Se trató de la segunda vez en esta semana que Trump despotricó contra el TLCAN, pues el miércoles afirmó a la agencia Reuters —después de varias semanas de no tocar el tema— que podría sacar a su país del acuerdo, pues esa sería la mejor vía para negociar uno nuevo, más favorable a sus intereses.

De acuerdo con un cronograma de trabajo de la sexta ronda al que Inside US Trade tuvo acceso, varios de los temas más polémicos de las charlas hasta el momento se discutirán la siguiente semana en Canadá, como las reglas de origen automotriz, que se tratará por tres días del 24 al 26 de enero.

En este punto, Estados Unidos propone una regla de contenido regional automotriz de 85% y 50% de contenido estadounidense. Los temas de inversión, servicios financieros y buenas prácticas regulatorias se discutirán los primeros tres días, mientras que los textiles, los primeros dos. El comercio digital y las empresas estatales se discutirán los días 22 y 23, mientras que el tema agrícola estará presente del 21 al 23. El apartado energético será discutido únicamente el primer día de conversaciones.

DESTACA GONZALEZ ANAYA IMPORTANCIA DEL TLCAN

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, realizó una visita de trabajo a Canadá, donde sostuvo reuniones con el Ministro de Finanzas canadiense, Bill Monreau, así como acercamientos con inversionistas y empresarios de aquel país.

Luego de la reunión privada entre ambos funcionarios, el titular de la SHCP destacó la importancia que el TLCAN ha tenido para los tres países y manifestó su confianza en que las rondas de negociaciones del propio TLCAN han tenido progresos. “México está listo para una nueva ronda en Montreal, próximamente”, dijo.

