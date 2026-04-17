Caso Grealish–Guardiola: El arte de dar retroalimentación efectiva

En el deporte de alto rendimiento, la retroalimentación no es un lujo: es parte del entrenamiento diario. Un error no corregido a tiempo puede costar un partido; una conversación mal llevada puede costar una temporada completa. Seguramente existen pocas historias que lo ilustran mejor que la relación entre Pep Guardiola y Jack Grealish en el Manchester City.

Cuando Jack Grealish llegó al City en el verano de 2021, lo hizo como el fichaje más caro en la historia del club y de la Premier League, por lo que las expectativas eran enormes. Talento había de sobra, eso no se cuestionaba en lo absoluto, pero lo que faltaba, según su entrenador Pep Guardiola, era disciplina táctica y toma de decisiones dentro de un sistema colectivo mucho más exigente. El problema parecía sencillo de corregir, pero no era menor: Grealish venía de ser la figura absoluta en el Aston Villa, donde todos jugaban para que él brillara, y ahora debía aprender a jugar para el equipo; es decir, dejar de lado lo individual y privilegiar lo colectivo.

Durante su primera temporada, Guardiola fue claro y constante en su retroalimentación. En conferencias de prensa habló de su proceso de adaptación; en entrenamientos y videos corrigió movimientos específicos: cuándo encarar, cuándo soltar el balón, dónde pararse sin él. No cuestionó su talento; cuestionó comportamientos concretos para poder generar impacto dentro del equipo.

Es importante matizar esto, ya que Guardiola no le dijo “no estás rindiendo”, sino “si recibes aquí y conduces de más, rompemos la estructura”. La retroalimentación fue específica, basada en hechos y orientada al sistema. En términos empresariales, no atacó a la persona; atacó el proceso, además de despersonalizar el desempeño frente a la adaptación cultural.

El segundo acierto fue el timing. La retroalimentación fue inmediata y reiterada. Grealish no tuvo que esperar meses para entender qué se esperaba de él. Cada partido, cada entrenamiento y cada revisión de video eran una oportunidad de ajuste. El aprendizaje se dio en tiempo real.

El tercer elemento fue el contexto. Guardiola combinó correcciones privadas con mensajes públicos de respaldo. Mientras exigía más en corto, protegía la confianza del jugador frente a los medios. Ese equilibrio evitó que la exigencia se convirtiera en presión tóxica.

El resultado llegó en la temporada 2022–2023. Grealish se convirtió en una pieza clave del equipo que ganó la Premier League, la FA Cup y la Champions League. No fue su temporada con más goles, pero sí una de las más influyentes en términos colectivos. El talento no cambió; cambió la ejecución.

Este caso deja una lección poderosa para las organizaciones. La retroalimentación efectiva no busca tener razón; busca mejorar el desempeño. Requiere claridad, constancia y una intención genuina de desarrollo. Cuando se posterga, se suaviza en exceso o se lanza como reproche, pierde su propósito.

También exige algo del otro lado: apertura. Grealish aceptó dejar de ser el protagonista absoluto para convertirse en parte de un sistema. En el deporte, quien no escucha termina en la banca. En las empresas, muchas veces se tolera lo contrario, con costos silenciosos para el equipo.

Mirar al deporte ayuda a entenderlo mejor. Los grandes entrenadores no forman equipos a base de discursos motivacionales, sino de conversaciones difíciles bien hechas. En la cancha y en la oficina, el talento sin retroalimentación no se desarrolla; se estanca.

Y, a veces, una conversación bien dada no solo mejora el rendimiento: puede cambiar una carrera completa. Esto mismo sucede en el mundo empresarial: cuando no se da una retroalimentación a tiempo, suele decirse que el desempeño pudo mejorar antes, sin esperar a que llegara la peor situación. En ocasiones, los empleados que son separados de las organizaciones comentan que, de haber sabido los motivos por los cuales iban a ser despedidos, pudieron haber mejorado o hacer cambios.

Así que, si tienes el privilegio de gestionar equipos o tener gente a tu mando, aprovecha la retroalimentación continua, sin tener que esperar a que la situación sea compleja para poder dar la información que tu equipo necesita y que, a lo largo del tiempo, agradecerá.