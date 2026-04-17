Trump presume que Estados Unidos le "prohibió" a Israel bombardear el Líbano

El presidente Donald Trump declaró este viernes que Estados Unidos le "prohibió" a Israel bombardear Líbano tras el acuerdo de alto el fuego.

"Israel ya no bombardeará el Líbano. ¡¡¡Estados Unidos le ha PROHIBIDO hacerlo. ¡¡¡Ya basta!!!", afirmó Trump en su red social Truth Social, un día después de anunciar una tregua de 10 días.

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