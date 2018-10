El equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha mostrado un “gran interés” por concluir la ampliación de acuerdos comerciales de México con Brasil y Argentina, afirmó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía.

“(México requiere) conformar una alianza con países similares en el contexto de una América Latina (AL) integrada, incluso ampliando sus acuerdos comerciales de preferencia con Brasil y con Argentina, que los tenemos en proceso. Y hay un gran interés del grupo de transición, del gobierno de transición, de poderlo seguir avanzando”, indicó Guajardo.

El funcionario destacó que Brasil y Argentina son economías relevantes para la integración de México con América del Sur y para la diversificación del comercio, incluida la proveeduría agrícola.

México retrasó sus negociaciones con Brasil y Argentina por su interés de concluir el texto del Acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que sustituiría al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“Esa diversificación sin duda nos fortaleció en la negociación con el Tratado (T-MEC). Uno de los grupos que más nos apoyó en Estados Unidos fue el de los agricultores americanos, frente al miedo de que empezáramos a comprarle granos a Brasil y Argentina, que es parte de lo que estamos negociando hoy para reducir la dependencia alimentaria en materia de granos y oleaginosas que tenemos del mercado norteamericano. En ese sentido, se movilizaron muy fuerte para poder apoyar el mantener la relación comercial con México. Y esa diversificación ha sido fundamental”, expresó.

México y el Mercosur —integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay— establecieron desde el 2002 el compromiso de lograr, mediante negociaciones periódicas, una zona de libre comercio.

En la búsqueda de esa meta, se convino establecer una plataforma que comprende los acuerdos celebrados o que se lleguen a celebrar, entre las dos partes, así como los acuerdos de carácter bilateral entre México y cada uno de los países miembros de ese bloque.

A diferencia de los casos de Chile, Colombia y Perú, el Mercosur no ha suscrito un acuerdo amplio de desgravación arancelaria con México. El Acuerdo de Complementación Económica No. 54 (ACE 54) establece el objetivo de crear un área de libre comercio entre ambas partes, pero no incluye compromisos específicos para ello. La cobertura de desgravación del ACE 55 se limita al sector automotor (vehículos y autopartes).

Como parte de ese acuerdo marco, México y Brasil no alcanzaron a cerrar las negociaciones llevadas por los gobiernos salientes de los dos países para la ampliación del ACE 53. Intentaron aumentar el número de productos con preferencias arancelarias de los actuales 792 a poco más de 3,000, tanto agrícolas como industriales.

Tampoco las actuales administraciones de México y Argentina lograron la ampliación y profundización del ACE 6, con el cual se otorgan preferencias arancelarias en el comercio bilateral de productos.

[email protected]