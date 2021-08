La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) estableció, el viernes 13 de agosto, las disposiciones técnico-administrativas para la evaluación y monitoreo de horarios de aterrizaje y despegue (slots) asignados a los aeródromos que se encuentren en condiciones de saturación en el campo aéreo (hasta ahora solamente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM) para la temporada de invierno del 2021, mismas que entraron en vigor a partir de domingo.

La determinación, firmada por el director general de la AFAC, Carlos Rodríguez, y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), explica que las series de slots que no se tenga la intención de operar por parte de los concesionarios y/o permisionarios, deberán regresarlas al administrador aeroportuario hasta el 7 de septiembre del 2021.

Las series que no sean regresadas antes o durante la fecha indicada, estarán sujetas a criterios de utilización de esta temporada en la evaluación de base histórica de la siguiente temporada.

Los slots operados y aprobados como asignación Ad Hoc en la temporada invierno del 2021, tendrán prioridad sobre la solicitud de series nuevas, para las mismas fechas y horarios equivalentes, sujeta a capacidad, disponibilidad y otras condiciones regulatorias como es el caso de las series regresadas hasta el siete de septiembre.

Además, se precisó que el criterio de ocupación para la temporada invierno del 2021 será de 50/50 (respecto a la operación en tiempo y forma del porcentaje de slots asignados), el cual sustituye al 85/15, bajo las mismas condiciones de ésta, por lo que se generaron condiciones de mayor flexibilidad.

La AFAC añade en su información que la justificación de la no utilización de slots (por causas no imputables a los transportistas aéreos), se adicionan las relacionadas con el Covid-19 y las cuales no están en el control de la aerolínea, tales como:

Restricciones de viaje del gobierno basadas en nacionalidad, fronteras cerradas, recomendaciones de los gobiernos, avisos relacionados con Covid-19 que advierten contra todos los viajes, excepto los esenciales, o prohibiciones completas de vuelos desde / hacia ciertos países o áreas geográficas o las graves restricciones gubernamentales relacionadas con la pandemia sobre el número máximo de pasajeros que llegan o salen en un vuelo específico o a través de un aeropuerto específico.