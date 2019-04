Del 100% de compras electrónicas que se realizan a través de la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre, 60% se hace a través de un dispositivo móvil. De acuerdo con David Díaz, responsable de Consumo Masivo en México para la compañía argentina, esto se ha visto impulsado con su nueva categoría de venta Supermercado Libre, en donde el ticket promedio de compra supera los 500 pesos.

De acuerdo con Díaz, de las categorías para las que se utiliza más la aplicación de dispositivo móvil es la de consumo masivo. “Por eso le pusimos mucho énfasis para que en la experiencia móvil fuera muy fluida, que no tuviera tantas trabas en el camino, para no mostrar tantos resultados en la misma página y que las personas no tengan que tardar tanto en elegir”, dijo.

Según la más reciente Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación en los Hogares, realizada por el Inegi, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en México, el número total de usuarios que tienen un smartphone pasó de 64.7 millones de personas en 2017 a 69.6 millones en 2018 y de estos, 45.5 millones instalaron aplicaciones en sus dispositivos.

De acuerdo con el más reciente estudio de comercio electrónico de la Asociación de Internet.mx, si bien la búsqueda e investigación para la compra en línea se sigue realizando a través de las páginas web de las plataformas de comercio electrónico, 60% de las compras terminan realizándose en un dispositivo móvil.

Con una valuación de mercado de 22,000 millones de dólares, en América Latina, Mercado Libre cuenta con 33.7 millones de compradores, 10 millones de vendedores y hasta 168 millones de productos publicados en su plataforma. En México, la plataforma cuenta con 25 millones de usuarios registrados quienes realizan alrededor de 8.5 millones de visitas al día, de las cuales 70% se realiza a través de un smartphone.

