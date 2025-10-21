3M reduce su beneficio 39% en el tercer trimestre, pero mejora previsiones para fin de año

El fabricante estadounidense de productos industriales y de consumo 3M registró un beneficio neto atribuido de 834 millones de dólares durante el tercer trimestre, un 39.2% menos que un año antes, aunque ha anunciado una mejora de las previsiones anuales.

Las ventas netas de la compañía de Mineápolis alcanzaron los 6,517 millones de dólares, un 3.5% más, mientras que los costes operativos aumentaron un 1.8%, hasta los 5,070 millones de dólares.

Ya en el dato acumulado de los nueve primeros meses, las ganancias se situaron en los 2,673 millones de dólares y los ingresos en los 18,815 millones de dólares, un 22.4% menos y un 1.3% más, respectivamente.

"El modelo de excelencia de 3M contribuyó a acelerar el crecimiento orgánico de las ventas, aumentar los márgenes, lograr un crecimiento de dos dígitos en las ganancias por acción y generar un sólido flujo de caja libre", ha afirmado el presidente y consejero delegado de 3M, William Brown, que ha reconocido que esta evolución ha permitido elevar previsiones.

La multinacional anticipa ahora un beneficio por acción ajustado para 2025 de entre 7.95 y 8.05 dólares, por encima del rango anterior de 7.75 a 8 dólares. El crecimiento ajustado de las ventas totales será superior al 2.5%.