Reconocimiento en el trabajo: ¿Impulso o favoritismo?

Cuando un colaborador resalta por alguna cualidad o por haber logrado a su meta, el reconocimiento tiene un efecto positivo, porque siente que su esfuerzo es apreciado; sin embargo, el 20% de los colaboradores en México renunciaría a su trabajo si tiene poco o nulo reconocimiento, de acuerdo con el estudio Tendencias del entorno laboral en México, 2024, realizado por Kelly.

Felicitar a un colaborador o a un equipo no solo es decir “lo hiciste bien”, ya que esto no crea ningún efecto positivo, porque no hay trasfondo, por ello, cuando se da la felicitación se debe resaltar el esfuerzo y los avances.

Si el reconocimiento está bien estructurado, la persona va a producir dopamina y con ello una reacción neuroquímica asociada al placer”, explica Melhina Magaña, CEO de Daucon.

¿Cómo evitar la rivalidad tóxica?

A pesar de que los reconocimientos tienen un impacto positivo, es frecuente que los demás colaboradores o incluso otras áreas tomen esta situación como un motivo de rivalidad negativa.

Sandra Alarcón, fundadora de Nube Nueve, menciona que es común que los ambientes laborales tengan altos niveles de envidia y competencia insana.

Asimismo, una comparación mal estructurada, como pueden ser las comparaciones, genera cortisol, una sustancia neuroquímica relacionada con el estrés. Aunado a que se presenta el sentimiento de injusticia e invalidación.

Reconocimientos y las generaciones

Antes de dar un reconocimiento, los líderes tienen que ser conscientes que la mayoría de las personas se sienten más cómodas si las felicitan en privado, por medio de un correo o incluso en el momento.

“Para un líder es importante encontrar las formas que a los colaboradores les gusta ser reconocidos; por ejemplo, hay que analizar qué generación son los colaboradores, ya que no es lo mismo reconocer a alguien nacido en 1970 que a las nuevas generaciones”, añade Sandra Alarcón.

En este contexto, las especialistas mencionan que las personas por debajo de los 40 años, prefieren el reconocimiento inmediato y una retroalimentación más detallada. Melhina explica que las nuevas generaciones están acostumbradas a la inmediatez, ocasionada por el avance exponencial de internet y la tecnología.

Tips para dar reconocimientos

Para que un líder dé un reconocimiento de manera individual, debe tomar en cuenta que lo puede hacer en un espacio privado, para evitar que el equipo sienta que hay favoritismo.

Pero, cuando se trata de reconocer al equipo, el líder tiene que destacar los aportes de cada colaborador, aunado a que es un buen momento para incentivar a que entre los empleados puedan felicitarse entre sí, para crear cercanía y no caer en la mala rivalidad, recomienda Sandra Alarcón.

Cabe mencionar que, en todas las situaciones, las comparaciones deben evitarse o incluso hablar mal de los demás, ya que esto ocasiona que se perciba rivalidades tóxicas y desmotivación.

Asimismo, se aconseja que haya un equilibrio al dar estos reconocimientos, de los contrario se genera desmotivación, pero si lo hace con frecuencia, también genera un ambiente tóxico y la necesidad excesiva de validación.