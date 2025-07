Liderazgo: ¿Cómo comunicar situaciones difíciles sin afectar la confianza?

El recorte de personal o los cambios dentro de las organizaciones son situaciones complicadas de comunicar, y que los líderes no pueden evadir, por lo que es crucial trabajar en la forma de dar el mensaje a los colaboradores.

En este contexto, los errores más frecuentes es comunicar la situación bajo un estado emocional fuerte, como el enojo, no considerar cómo puede impactar a los colaboradores y no tener apertura para resolver dudas.

Por ende, dar malas noticias, sin considerar el impacto en los trabajadores, repercute en la reputación de la compañía, debido a que 32% de los trabajadores renunciaría a su empleo por no sentirse valorado y reconocido, de acuerdo con el estudio “Tendencias de experiencia del colaborador 2025”, realizado por Ipsos.

Lo más importante es mentalizarse sobre lo que va a suceder y comprender que uno de los roles del líder es comunicar estas situaciones”, expresa Esther Alvarado, coach en liderazgo y desarrollo.

¿Cómo tratar con colaboradores enojados?

Comunicar que algo no anda bien y tomar una decisión al respecto, muchas veces no es del agrado de todos, por lo que los líderes deben considerar que no todos estarán de acuerdo.

Por ende, las emociones como el enojo, la inconformidad y la tristeza por parte de los colaboradores tienen que ser validada y no reprimida o ignorada, explica Epifanio Sánchez, consultor en bienestar y liderazgo empresarial.

Cuando los colaboradores están molestos, lo primero que hay que hacer es escuchar con atención, validar la emoción y respetar su molestia”, afirma.

Cabe mencionar que cuando no se trata la situación con delicadeza y empatía, se genera una repercusión tanto del líder y el colaborador, como en la organización, esto provoca que solo uno de cada cuatro colaboradores que experimentan una cultura negativa recomienden la empresa, de acuerdo con Ipsos.

Además, se recomienda crear espacios para aclarar dudas, a fin de crear canales de comunicación y confianza, argumenta Esther Alvarado.

Recomendaciones para comunicar temas delicados

Si un líder no sabe cómo controlar la situación para tomar decisiones difíciles esto repercute en la rotación de talento, en el que 22% de los colaboradores renunciaría a causa del comportamiento del líder, de acuerdo con Ipsos.

Por ello, se recomienda planificar la situación, considerar las consecuencias financieras y en los colaboradores, con la finalidad de crear más de una alternativa.

“Es necesario ver más de un escenario; cómo responderían a cada uno y qué va a suceder. El líder va a requerir aprendizaje constante, porque lamentablemente no tenemos una cultura para tomar decisiones y por eso es difícil hacerlo”, añade Epifanio Sánchez.

En tanto, cuando se da la noticia de una toma de decisión, el tono debe ser calmado, cuidando que el lenguaje corporal sea congruente y no perder el contacto visual.

Esther Alvarado recomienda preparar el mensaje por medio del discurso, en el que se desarrollen puntos claros, concisos y con una conclusión, para así no hablar desde la emoción y evitar acciones impulsivas.