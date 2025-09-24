Dream marketing, la anticipación a los deseos del consumidor

En México, ver en los anaqueles el pan de muerto o adornos de navidad en septiembre suena rebuscado, pero esto tiene un propósito y es crear una necesidad que surge a partir del dream marketing.

Este concepto consiste en anticiparse en las etapas de compra, es decir, mostrarle al consumidor que en un futuro va a necesitar cierto producto, como comprar adornos para la ofrenda de día de muertos, de acuerdo con Carlos Herrero, presidente fundador de Extrategia.

El dream marketing significa poder dar una respuesta acorde a lo que buscan los clientes. Esto implica identificar la memoria, imaginación y nostalgia para responder con los productos adecuados”.

Por ello, los consumidores esperan que las empresas comprendan sus necesidades y es por eso por lo que 71% busca interacciones personalizadas, mientras que 76% se siente frustrado cuando no sucede, de acuerdo con McKinsey.

¿Cómo emplear el dream marketing?

Las empresas que se han anticipado a las necesidades de sus clientes muestran un aumento en sus ventas hasta en un 30%, debido a que alargan el plazo para vender productos de temporada.

Por ende, para comenzar a usar esta estrategia, no hay que centrarse únicamente en la decisión de compra del cliente, sino indagar más allá y conocer sus intereses y deseos.

Por ejemplo, las tiendas de maternidad suelen anunciar productos que necesitan en un futuro los infantes. Esto provoca que los padres quieran anticiparse en comprar dichos artículos y prepararse con tiempo.

Asimismo, las redes sociales juegan un papel importante en el dream marketing, porque las publicaciones que se adelantan crean en los usuarios la necesidad de no quedarse atrás y estar en tendencia.

Aunado a que, para potenciar el dream marketing, la hiper personalización es una aliada para los negocios. “La hiper personalización nos lleva a pensar cómo el mercado se puede identificar mejor con cada individuo o grupo social”.

Los pequeños negocios pueden sumarse

Se cree que el dream marketing solo lo pueden usar las grandes empresas, lo cierto es que las pequeñas y medianas (pymes), también pueden sumarse, debido a la interacción más cercana con sus clientes.

Carlos Herrera señala que las pymes tienen la ventaja de tener una inteligencia de mercado local, en el que conocen con mayor profundidad las necesidades y sueños de las personas, aunado a que tienen creatividad para reinventarse.

Por ejemplo, una panadería local se puede anticipar al vender pan de muerto, hornear galletas de acuerdo con la temática o incluso crear pedidos para la rosca de reyes y así acaparar más ventas.

“El dream marketing es muy significativo, porque es entender al ser humano, comprender sus sueños, deseos y entender su imaginación. Esto nos permite tener una venta mucho mayor y, por lo tanto, más puestos de trabajo”.