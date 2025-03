¿Estás listo para presentar la declaración anual del ISR de tu empresa?

Toda empresa en México tiene una obligación fundamental en materia fiscal, que es la de presentar su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal, es decir, el 31 de marzo. No hacerlo tendría como consecuencia para la empresa, sanciones, multas y en un caso extremo, la inhabilitación para usar del certificado con el cual la empresa genera sus facturas electrónicas y obtiene ingresos.

La autoridad fiscal ha evolucionado y cuenta con herramientas que le permiten llevar a cabo sus acciones de fiscalización de una manera más eficiente. Al día de hoy la declaración anual de ISR de las empresas, se debe capturar en línea en un aplicativo que se encuentre en un micrositio dentro de la página del SAT.

El aplicativo de la declaración anual para las personas morales cuenta con los apartados siguientes: ingresos, deducciones, determinación del impuesto, pago del impuesto, datos adicionales y estados financieros.

Para llegar a un buen puerto en el llenado del aplicativo, es recomendable que el contador o el equipo contable de la empresa, previamente preparen sus papeles de trabajo, los tenga impresos y a la mano al momento de la captura de la declaración anual.

Quiero resaltar que una parte importante de la información que se debe reportar a la autoridad, ya se encuentra precargada en el aplicativo, el valor agregado que debe realizar el contador, consiste en conciliar que dicha información sea la correcta y adecuada para ser reportada. Ejemplos de la información que ya aparece precargada en el aplicativo son:

A) Los ingresos que deben acumularse para efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), esta información se genera con base en la presentación de los pagos mensuales, en caso de que deba ser modificada, deberá corregirse a través de la presentación de un pago complementario mensual.

B) Los datos de la nómina que la empresa pagó a lo largo del año, ya se encuentran precargados en el aplicativo, motivo por el cual es necesario conciliar esta información con los reportes de la nómina de la empresa y contra los registros contables para reportar los datos correctos que serán aplicados como deducción.

En los ejemplos arriba mencionados, en el supuesto de que haya necesidad de cambiar algún dato de estos rubros, será necesario modificar los pagos mensuales en el caso de los ingresos o cancelar, sustituir o reexpedir el recibo de nómina, para que en su caso los datos actualizados se puedan visualizar de manera correcta en el aplicativo de la declaración anual. Este proceso puede demorar algunos días, para que las modificaciones sean reflejadas de manera actualizada en el aplicativo. Si tu empresa esta en este supuesto, ya estas contra reloj para llevar a cabo dichas modificaciones y adecuaciones.

Es importante destacar también que los requisitos fundamentales para poder deducir un gasto en la declaración anual requieren del cumplimiento de lo siguiente: que el gasto sea estrictamente indispensable para la realización de la actividad de la empresa, que exista evidencia suficiente y documental de los servicios contratados o productos adquiridos, concepto conocido como materialidad, y por sobre todo que exista una razón de negocios para ejercer el gasto de referencia.

También se deben tomar en cuenta si las operaciones que se hayan realizado en el ejercicio se fueron entre partes relacionadas, ya que esto generará que la información se reporte dentro del aplicativo, en un renglón por separado de las operaciones con partes relacionadas, además de estar obligado a presentar declaraciones informativas adicionales por estas operaciones.

Si tu equipo contable ha superado los temas arriba mencionados, ahora se enfrentará a la captura de la información en el aplicativo, que en algunas ocasiones no trabaja de una manera eficiente ya que, o se pierde la información al momento de la captura o de plano no te permite el acceso derivado de la saturación de usuarios intentando presentar la declaración, por tal motivo, te invitamos a que revises con tu área contable o con tu contador, ¿cómo van con el proceso? Para no llegar al día 31 de marzo sin haber enviado la declaración.

Evita ser sancionado por no presentar y enviar la declaración en tiempo y forma, ya que la multa por esta omisión oscila entre los 1,810 a 22,400 pesos de acuerdo a las multas actualizadas y vigentes establecidas en el Código Fiscal de la Federación para 2025.

* L.C. y E.F. Alejandro Rico Nieto