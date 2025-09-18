45 franquicias reciben el sello Hecho en México por parte de la Secretaría de Economía

Las franquicias se han consolidado como uno de los modelos empresariales de mayor crecimiento en México, llevando cada vez más el talento y la innovación nacional al escenario internacional. En reconocimiento a este impulso, la Secretaria de Economía (SE) otorgó el distintivo Hecho en México a 45 franquicias nacionales.

“Hablar de franquicias es hablar de identidad, cada marca que hoy recibe el distintivo Hecho México lleva consigo la pasión de los emprendedores, creatividad de los jóvenes y el esfuerzo de miles de familias que trabajan todos los días para que el país próspere. El sello hecho en México no es solo una marca, es un reconocimiento, es una certeza y un orgullo”, destacó Bárbara Botello Santibáñez, responsable del Plan de Marca Nacional Hecho en México.

Durante la entrega de reconocimientos, realizada en la sede la de la SE, Botello puntualizó que las franquicias representan innovación, creación de empleo y confianza, “ya que demuestran la fuerza de un modelo empresarial que no solo ha sabido crecer sino también adaptarse, generar oportunidades y llevar el talento de nuestro país a cada rincón de México y del mundo”.

Especial.

Franquicias con orgullo mexicano

Durante su participación, Andrea Genoveva Solano Rendón, titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la SE, señaló que los 45 certificados reconocen la innovación y competitividad de las franquicias y les brinda un símbolo de orgullo nacional.

Cada empresa que recibe este significado se convierte en embajadora de lo mejor de nuestro país, demostrando que lo que se fabrica, construye, elabora y lo que se sirve cumple con los altos estándares”.

Añadió que México es un terreno fértil para para desarrollo de las franquicias, debido a que son un modelo probado y una gran oportunidad de inversión. Además, tienen un compromiso con el mercado interno debido a que 74% utiliza insumos nacionales, fortaleciendo la producción local y reduciendo la dependencia de importaciones.

Especial.

Franquicias, sector en crecimiento

En México existen más de 1,500 marcas y 95,000 puntos de venta a nivel nacional. Además, el 85% son mexicanas, 22% ya opera en mercados internacionales y representan el 5% del Producto Interno Bruto nacional.

De acuerdo con Betsy Eslava, presidenta de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), México es la quinta potencia a nivel mundial de franquicias y este año se espera un crecimiento del 8 por ciento.

Las marcas somos la prueba viva de la fuerza y de la unión de nuestro sector. Cada una de nuestras franquicias es motor de la economía mexicana, generando empleos, creando riqueza y construyendo juntos el futuro de nuestro país”, destacó Betsy Eslava.

Puntualizó que cada fundador y dueño de franquicia representa miles de punto de venta y empleos, y con este distintivo las franquicias ahora podrán mostrar con orgullo su origen, en cada punto de venta, en cada expo, tanto nacional como internacional, lo cual le brinda confianza a los clientes.

“Con visión global y fortalecimiento, las franquicias seguiremos elevando el nombre de México y construyendo redes de prosperidad económica y social en cada rincón del territorio nacional”.

Betsy Eslava. presidenta de la Asociación Mexicana Franquicias.Especial.

Las 45 franquicias que reciben el sello Hecho en México

1. Body: Franquicia de cuidado personal y belleza enfocada en tratamientos corporales innovadores.

2. Alcazar & Compañía: Firma consultora especializada en el desarrollo, expansión y comercialización de franquicias.

3. AquaClyva: Marca de agua purificada que frece un modelos de autoservicio y embotelladoras.

4. Asociación Mexicana de Franquicias (AMF): Organismo que agrupa y representa a las franquicias en México. Su misión es fortalecer al sector mediante capacitación, vinculación, promoción y profesionalización.

5. Baby Ballet Marbet: Academia de iniciación a la danza para niñas y jóvenes.

6. Badilub Automotive Center: Franquicia automotriz especializada en lubricación y mantenimiento automotriz.

7. Burgerthoven: Cadena de alimentos y bebidas que combina gastronomía con un concepto musical inspirado en Beethoven.

8.Calufe: Marca mexicana dedicada a la panificación y repostería.

9. Chicken Krunch: Concepto de alimentos y bebidas especializado en pollo crujiente con recetas propias.

10.Chilabici: Negocio enfocado en bebidas tradicionales mexicanas y productos artesanales.

11. Chula: Franquicia del sector moda y retail, enfocada en ropa y accesorios con identidad mexicana.

12. Conejo en la Luna: Franquicia de alimentos y bebidas dedicada a la producción y comercialización de mezcales artesanales.

13. Cute as a Bug: Franquicia de moda infantil con diseños exclusivos, cómodos y modernos, enfocada en ofrecer estilo y calidad para los más pequeños.

14. Dagpacket: Franquicia de servicios generales especializada en empaques y soluciones de paquetería.

15. Deléitate Arreglos Frutales: Franquicia enfocada en arreglos frutales y personalizados.

16. Delichurros: Marca de reconocida por su concepto de churros tradicionales y rellenos.

17. Dental +: Cadena de clínicas dentales que brinda atención integral en salud bucal.

18. Dignity: Franquicia de salud y bienestar enfocada en servicios médicos y de cuidado integral.

19. Dolorfin Quiroprácticos: Red de clínicas especializadas en el tratamiento del dolor y rehabilitación física.

20. Ecobrush: Marca de venta al detalle con un modelo sustentable. Se especializa en cepillos dentales ecológicos de bambú y productos biodegradables.

21. EPS Servicio Automotriz: Franquicia automotriz que ofrece mantenimiento preventivo y correctivo.

22. Finca Santa Veracruz: Cadena de cafeterías de especialidad con origen en Puebla.

23. Fisio Mas: Franquicia de salud especializada en fisioterapia y rehabilitación física.

24. Fraiche: Empresa líder en perfumería de bajo costo.

25. FRAMMEX: Franquicia mexicana de fumigación y control de plagas.

26. Fumiplus: Franquicia de servicios de fumigación y control de plagas.

27. Gallantdale Uniformes: Empresa de uniformes médicos.

28. Harmon Hall: Marca enfocada en educación y capacitación en idiomas, principalmente inglés.

29. Huge: Especializados en brindar entretenimiento para eventos a través de juegos de mesa gigantes.

30. Inglés Universal: Franquicia de enseñanza del idioma inglés con metodología práctica y accesible.

31. KidZania: Concepto global de entretenimiento educativo para niños, donde simulan profesiones en una ciudad a escala.

32.La Piojería: Franquicia especializada en la eliminación y prevención de la pediculosis.

33.Mas Beauty: Marca del sector belleza enfocada en servicios de estética integral.

34. Materiales San Cayetano: Franquicia del sector retail dedicada a la venta de materiales de construcción.

35. Megahydraulix: Empresa especializada en soluciones hidráulicas e industriales.

36. Model Art Spa: Franquicia de estética y belleza que ofrece tratamientos de spa, modelado corporal y cuidado personal.

37. My Robot Time: Franquicia educativa enfocada en la enseñanza de robótica y programación para niños y jóvenes.

38. Pasteko: Franquicia mexicana especializada en pastes artesanales con variedad de sabores.

39. Pekitas Estética Infantil: Marca pionera en estética para niños.

40. Perfumes Europeos: Cadena especializada en perfumería a precios accesibles.

41. Puritec: Franquicia especializada en sistemas de purificación de agua y tecnología de tratamiento.

42. Tiendas El Asturiano: Franquicia de tiendas de conveniencia, diseñada para ofrecer un modelo de negocio sólido y en constante expansión.

43. Tin2go: Es la franquicia de servicios de tintorería y lavandería a través de una aplicación móvil.

44. Tintorerías Max: Cadena de tintorerías con más de 55 años de experiencia.

45. Wing's Army: Es un restaurante bar de alitas que combina la grandeza y la calidad en un ambiente temático militar.