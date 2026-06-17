CDMX, Guadalajara y Monterrey lideran el ecosistema emprendedor en México

La Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey concentran el liderazgo en ecosistema para startups, al posicionarse como los principales hubs de innovación, atracción de talento e inversión, de acuerdo con el Startup Ecosystem Index 2026 de StartupBlink.

Estas ciudades no solo reúnen la mayor cantidad de startups, sino que también destacan por sus redes de financiamiento, infraestructura y vinculación con grandes empresas, lo que les permite marcar el ritmo del emprendimiento en el país y funcionar como plataformas de escalamiento para nuevos negocios.

Ciudad de México, el principal hub del país

La Ciudad de México se mantiene como el principal ecosistema emprendedor, no solo por concentración de startups, sino por acceso a capital, corporativos y redes de apoyo. El sector más fuerte en la capital es fintech, que ocupa el puesto 41 a nivel mundial.

Además, destaca por la diversidad de industrias, desde e-commerce hasta tecnología aplicada, lo que fortalece su resiliencia y capacidad de innovación.

A nivel regional, se posiciona como la segunda ciudad más importante de América Latina, solo detrás de São Paulo, Brasil.

Guadalajara y Monterrey consolidan su especialización

Guadalajara ha reforzado su perfil como el “Silicon Valley mexicano”, impulsado por la presencia de empresas tecnológicas globales, talento especializado y una comunidad activa de emprendimiento digital.

Por su parte, Monterrey se posiciona como un ecosistema clave en el norte del país gracias a su estrecha vinculación con la industria, universidades y fondos de inversión. Su fortaleza radica en startups enfocadas en soluciones B2B, manufactura avanzada y tecnología industria

Nuevos polos emergen

Si bien otras ciudades comienzan a ganar relevancia en el mapa emprendedor, como Querétaro; con enfoque en innovación industrial y aeroespacial y Puebla; con crecimiento en industrias tecnológicas y creativas, el ecosistema mexicano continúa altamente concentrado.

El reporte evidencia que el desarrollo del emprendimiento se mantiene en un número reducido de ciudades que cuentan con acceso a financiamiento, talento especializado, universidades y mercados de consumo más amplios, lo que limita una expansión más equilibrada a nivel nacional.

Este es el Top 10 de las principales ciudades con ecosistemas para startups

Ciudad de México Monterrey Guadalajara Puebla León Chihuahua Querétaro Ciudad Juárez Mérida Cancún

México pierde terreno en el ranking global

En el contexto internacional, México se ubicó en la posición 47 del ranking de ecosistemas emprendedores, lo que representa una caída de cuatro lugares respecto al año anterior.

Desde 2022, cuando el país ocupaba el lugar 35, el ecosistema ha mostrado una pérdida sostenida de competitividad. En esta edición, además, registró un decrecimiento de -2.9%, una de las pocas tasas negativas dentro del top 50 global.

A pesar del retroceso, México se mantiene en el quinto lugar en América Latina y el Caribe, solo detrás de Brasil, Argentina, Chile y Colombia, lo que refleja una posición relevante en la región, aunque con desafíos estructurales pendientes.

Uno de los factores que explica este desempeño es el entorno empresarial. En el Índice de Entorno Empresarial para Innovadores, el país se ubica en la posición 58, lo que sugiere que las condiciones para emprender e innovar aún representan un obstáculo.

Este contexto impacta directamente en la capacidad de las startups para escalar, atraer inversión y consolidarse en mercados globales, en un entorno cada vez más competitivo.