Embellece tus finanzas, invierte en una franquicia de salud y belleza

En los últimos años el cuidado de la piel ha tomado mayor relevancia, así como el contenido en redes sociales con tratamientos caseros y recomendaciones de procesos estéticos, tampoco se han quedado atrás los negocios de tratamientos faciales o la depilación láser, lo cual convierte al sector en una oportunidad para emprender.

En el país, los salones y clínicas de belleza contribuyeron 624,214 millones de pesos al Producto Interno Bruto (PIB) durante el segundo trimestre de 2024, de acuerdo con Data México.

Por ende, invertir en una franquicia del sector de salud y belleza se convierte en una opción, ya que el promedio de monto de inversión es de 554,000 pesos, pero también existen opciones más accesibles que van desde los 250,000 pesos.

Dicha oportunidad de negocio la aprovechó Paula Plasencia, fundadora de Be Sense, franquicia dedicada a ofrecer tratamientos no invasivos en la piel, quien notó la preocupación de las personas al tener arrugas, manchas y acné, el cual afecta directamente en la autoestima.

Asimismo, los tratamientos como las queratinas en el cabello o la depilación láser suelen ser procesos costosos, pero Pedro Alemán, fundador de Pratt’s, abarcó un mercado con la necesidad de realizar estos procedimientos pero con precios más accesibles.

En la esquina trabajaba una persona que vendía esquites, un día se me acercó y me dijo: ‘Oye, es que veo que traen el cabello maravilloso todas tus clientas y a mí me gustaría también, yo te voy abonando’. Ahí me di cuenta que el mundo de la belleza necesitaba ser alcanzable para todos los bolsillos”, relata Pedro Alemán.

Monto y retorno de inversión

En el caso de los tratamientos no invasivos, servicios de spa y depilación, el costo mínimo de inversión es de 250,000 pesos, los cuales cuentan con el equipo necesario, pero sin la adaptación arquitectónica.

Mientras que el costo más elevado se aproxima a 1 millón 190,000 pesos, pero esto se debe a los aparatos cosméticos para los tratamientos, como el lipoláser o la depilación con láser.

Cabe mencionar que el retorno de inversión depende de la locación y el presupuesto invertido, ya que Pedro Alemán explica que en Celaya, Guanajuato, el franquiciado recuperó su inversión a los tres meses, pero todo depende de la ubicación geográfica.

Pero, el promedio del retorno de inversión en esta categoría es de 15 meses, considerando los modelos de negocio básicos.

Por otra parte, en el caso de los productos de belleza, es importante manejar variedad de marcas y productos, por lo que el modelo de negocio es normalmente con llave en mano, en el que se entrega la tienda con el mobiliario, inventario y equipamiento.

En este sentido, Marco Hernández, fundador de la franquicia Kisha Beauty Supply, comenta que el monto de inversión es de 976,000 pesos, pero incluye todo lo necesario, como el arreglo con proveedores y capacitaciones.

Cabe mencionar que el tiempo de retorno de inversión con la venta de productos de belleza ronda entre los 20 a 28 meses.

Perfil de los franquiciatarios

La población ocupada durante el tercer trimestre de 2024 en la categoría de salones y clínicas de belleza está compuesta mayormente por mujeres, con un 74% de representación, según Data México.

Sin embargo, cada vez más hombres están interesados en adquirir una franquicia. “Tenemos demasiados hombres como franquiciatarios. Me ha sorprendido que se han interesado más en el mundo de la belleza”, comenta Pedro Alemán.

Ante esto, el perfil promedio para adquirir una franquicia no se enfoca en los conocimientos avanzados en cosmetología, pero si la disponibilidad de tiempo para operar la franquicia.

Aunado a que el manejo de los aparatos requiere de protocolos, el franquiciatario debe ser consciente de seguir los procesos que establece la franquicia, al igual que tener algunas horas disponibles para estar al tanto de las operaciones del negocio.